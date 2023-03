Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 26 marzo

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, domenica 26 marzo 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, domenica 26 marzo 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Partiamo da ‘La Gazzetta dello Sport’ che dà il titolo principale di questa domenica, con l’intervista a Nicolò Zaniolo: “Italia, torno” si legge in prima pagina. “Non garantisco che resterò al Galatasaray. L’addio alla Roma? Deluso dai compagni. Alle finali di Nations vorrei esserci anche io”, il sottotitolo. La prima pagina è praticamente tutta dedicata a Zaniolo: “Juve in agguato”, si legge con i bianconeri che non lo hanno mollato. Poi la Nazionale: “Rivoluzione Mancini”, con i cambi (almeno cinque) per la partita di stasera. Di spalla Bagnaia e Irma Testa.

Su ‘Il Corriere dello Sport’ invece l’intervista a Dejan Stankovic: “Mou ti migliora” e poi la Nazionale con Mancini verso almeno una conferma: “Gnonto di nuovo”. Spazio anche all’intervista di Kim: “Punto alla Champions e penso solo al Napoli”. Di spalla “Juve, il nodo dei riscatti da 150 milioni”. E infine Moto GP e tennis tra Bagnaia e Berrettini. Infine su ‘Tuttosport’ c’è in prima pagina “Juve su Frattesi. L’appuntamento” con l’incontro tra biancineri e agenti dopo la sentenza del -15. ‘Tutti pazzi per Retegui: “In 7 giorni 5 offerte”‘ dice il ministro dell’Economia argentino. Poi gli altri titoli con l’approfondimento su Ilic e Sirigu (“carriera a rischio”), Irma Testa e Pecco Bagnaia.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 26 marzo

Spostandoci all’estero, in prima pagina su ‘L’Equipe’ c’è Maignan: “Magique Mike”. Sul principale quotidiano sportivo francese si elogia la prestazione del portiere del Milan di venerdì con l’Olanda: è lui il successore di Lloris.

Su ‘AS’, invece, si celebra la vittoria della Spagna per 3-0 con la Norvegia: “Joselu bendito debut”, si legge sul quotidiano spagnolo. L’attaccante dell’Espanyol, all’esordio in nazionale, mette a segno una doppietta in due minuti.