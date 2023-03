Processo Juventus, la prima decisione è già arrivata

Lunedì giornata cruciale per la Juventus con l’udienza preliminare dell’inchiesta Prisma: novità arrivano da Torino, c’è la prima decisione

Sarà la prima di una serie di giornate che segneranno il destino della Juventus. Dopo la giustizia sportiva, che ha già concluso il suo primo atto, tocca a quella ordinaria.

La data è lunedì marzo quando a Torino si terrà l’udienza preliminare dell’inchiesta Prisma. Sarà in quell’occasione che il Giudice dell’udienza preliminare dovrà decidere se rinviare a giudizio o meno la Juve e tutti i dirigenti coinvolti nell’indagine. Una udienza alla quale presenzieranno come parte civile anche trenta piccoli azionisti della società bianconera. Stando a quanto riferisce l”Ansa’, infatti, questi hanno deciso di costituirsi parte civile, tramite il Codacons, all’udienza preliminare. A rappresentarli saranno gli avvocati Tiziana Sorriento e Bruno Barbieri.

Un udienza, tenuta dal gup Marco Picco, che potrebbe non portare ad una decisione immediata con tanti temi in ballo e con la possibilità che la richiesta di spostare l’inchiesta in un’altra città venga portata in Cassazione.

Juventus, non solo l’udienza preliminare: settimana cruciale

Ma non c’è solo l’udienza preliminare nella settimana di ‘passione’ che attende la Juventus. Sempre lunedì, infatti, è atteso il giudizio di merito del Consiglio di Stato che aveva rigettato la richiesta di sospensiva presentata dalla Figc, dopo che il Tar aveva accolto la richiesta presentata dalla difesa di poter ottenere la famosa ‘Carta Covisoc’.

Una decisione che potrà avere effetti anche sul ricorso al Collegio di Garanzia dello sport in programma il 19 aprile. Prima, sempre nella prossima settimana, è attesa la chiusura dell’indagine sportiva sulla manovra stipendi e i rapporti con gli altri club. Anche in questo caso, non è detto che i deferimenti arrivino subito e comunque per celebrare il primo grado del processo sportivo potrebbe essere necessario attendere qualche altra settimana. L’attesa comunque è alta e si parte lunedì con l’udienza preliminare alla quale parteciperanno, costituendosi parte civile, anche trenta piccoli azionisti.