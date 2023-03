“Fenomeno solo a parole”: tutti contro Zaniolo

Le dichiarazioni di Nicolò Zaniolo nell’intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’ fanno discutere: pronta replica al veleno

Le modalità del suo addio alla Roma hanno fatto molto discutere. E oggi, il tema torna d’attualità, con l’intervista al vetriolo di Zaniolo alla ‘Gazzetta dello Sport’, con forti critiche alla società e agli ex compagni di squadra. Parole che naturalmente hanno rinfocolato immediatamente le polemiche nell’ambiente giallorosso.

L’ultimo periodo di Zaniolo nella Capitale, come noto, è stato condizionato dalle tensioni in sede di mercato, prima di accettare l’offerta del Galatasaray. Con annessi episodi poco edificanti, come quelli dei tifosi che hanno aggredito lo stesso giocatore pochi giorni prima della partenza. La verità dell’ex numero 22 giallorosso, in ogni caso, non è andata giù a molti e le repliche sono arrivate prontamente.

L’intervista di Zaniolo fa inferocire i tifosi della Roma: le repliche a raffica sui social

Sui social, il tema del giorno è naturalmente in tendenza e su Twitter sono stati in tanti a criticare le dichiarazioni del classe 1999.

Non sono mancati insulti anche feroci, ma per la maggior parte i supporters giallorossi hanno argomentato il loro dissenso. Qualcuno invitando tutti a lasciar perdere quello che ormai è un ex che non sarà troppo rimpianto, altri attaccandolo sul suo atteggiamento invitandolo a fare autocritica, dal punto di vista calcistico e umano. Ecco un estratto di alcuni dei messaggi più significativi:

#Zaniolo: "Per la Roma ero una plusvalenza, deluso dagli ex compagni"

L'ex giallorosso si sfoga e apre a un ritorno in Italia, con la Juve pronta a strapparlo al Galatasaray: "Non posso garantire che resterò cinque anni". Ennesima dimostrazione del piccolo uomo che sei 🟨⬜️🟥 — FUORILAVOCEONAIR (@fuorilavoce1927) March 26, 2023

"Non so se resterò al #Galatasaray". #Zaniolo già si è rotto della Turchia e sogna di tornare nel campionato italiano. Prima di parlare di Nazionale qualcuno gli ricordi che il talento, se c'è, va esibito in campo. Non sui giornali — Francesco Persili (@persifal78) March 26, 2023

Ah perché quello deluso è stato lui a? #Zaniolo caro, ma com” è che nella tua vita è sempre colpa di qualcun altro?

Mettiti in discussione ogni tanto… — Iolanda (@ioly136) March 26, 2023

Se quando vai via i tuoi ex compagni neanche ti salutano un motivo ci sarà. O sono diventati tutti matti o qualche colpa ce l’hai. Fattela qualche domanda Nicolò invece di continuare a pensare che tu sei bello, bravo e forte e gli altri tutti cattivi.#Zaniolo — Giuseppe Falcão (@GiuseppeFalcao) March 26, 2023

Qualche serata di spicco e il gol di Tirana; per il resto sono stati cinque anni di gossip, veline, modelle e dichiarazioni della madre. #Zaniolo non indossa più la maglia della #ASRoma, le sue dichiarazioni al veleno non devono influire minimamente.

Rimaniamo concentrati. pic.twitter.com/MAikUZJL0b — Federico Tonini (@federicootonini) March 26, 2023

Io, caro #Zaniolo, fossi stato in te una domanda me la sarei fatta.

Dimostrazione di come certi “fenomeni” che calciano il pallone hanno l’intelligenza che si ferma al livello delle caviglie… — Silvano Volpagni (@Silvanovolpagni) March 26, 2023