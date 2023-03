Da Totti a Baggio: polemica sul nuovo numero 10 dell’Italia

L’Italia questa sera scenderà in campo contro Malta per la seconda uscita ufficiale nelle qualificazioni ad Euro 2024. Maglia numero 10 per Gnonto

Questa sera alle ore 20.45 l’Italia affronterà Malta nella seconda giornata della fase a gironi di qualificazione per i prossimi Europei. Gli azzurri devono immediatamente cancellare la sconfitta di Napoli contro l’Inghilterra.

Roberto Mancini ha stilato l’elenco dei 23 convocati che faranno parte della spedizione di stasera. I campioni d’Europa non hanno già alcun margine d’errore a dispetto di qualche assenza di troppo. Oltre ai soliti noti restano fuori dalla lista anche Simone Pafundi, Lorenzo Pellegrini, Vladimiro Falcone e Alessandro Buongiorno. Assegnati anche i numeri di maglia ai calciatori che invece saranno presenti: spicca la numero 10 per il giovane Wilfred Gnonto.

I convocati per la gara contro Malta:

Portieri: Donnarumma, Meret, Carnesecchi

Difensori: Di Lorenzo, Toloi, Spinazzola, Darmian, Emerson Palmieri, Scalvini, Acerbi, Romagnoli.

Centrocampisti: Verratti, Jorginho, Pessina, Cristante, Frattesi, Tonali.

Attaccanti: Grifo, Scamacca, Gnonto, Berardi, Politano, Retegui.

Italia, Gnonto con la maglia numero 10: reazioni sui social

La numero 10 a Gnonto non è passata inosservata anche sui social, dove non sono mancati commenti da parte dei tifosi che in molti casi hanno anche tirato fuori la storia, l’importanza e il peso di tale maglia.

Su Twitter non sono mancate quindi opinioni in merito alla 10 di Gnonto:

La 10 a Gnonto è un’insulto alla storia della nazionale italiana. Per fortuna non seguo più questo schifo. Questa nazionale non mi rappresenta. pic.twitter.com/lexBYYARQZ — 𝕲𝕴𝖀𝕾𝕰𝕻𝕻𝕰 (@JPeppp) March 26, 2023

Gnonto con la 10…. I brividi! Speriamo se esiste dio faccia vincere malta — MATT89M.M (@Mathi89M) March 26, 2023

Ma come Gnonto con la 10 🤦🏻‍♀️ — Denise (@imdenic) March 26, 2023

Se penso alla 10 a gnonto… — ginevra bruno (@ginevrabruno5) March 26, 2023

Non sono mancati altri commenti come: “Sinceramente vorrei entrare nella testa di Mancini per capire come ragiona: convoca Pafundi ma non lo fa giocare, esclude Pellegrini (l’uomo assist contro l’Inghilterra) e ciliegina sulla torta, la 10 a Gnonto Vorrei capire i requisiti nell’assegnare questo numero di maglia”, o anche chi al contrario alimenta in positivo la scelta credendo nel ragazzo: “Gnonto prenditi la 10 e non mollarla più”.