Uno squadrone per Mourinho: spesa in casa Juve, Milan e Inter

In casa Real Madrid il futuro di Carlo Ancelotti appare sempre più lontano da quello dei ‘Blancos’. Tra i nomi per la sua eventuale sostituzione anche quello di Mourinho: il suo ipotetico Real

Stagione particolare per il Real Madrid che in campionato ha già tirato i remi in barca nei confronti di un Barcellona ormai capace di fare il vuoto in classifica alle proprie spalle. In Champions invece c’è un quarto di finale contro il Chelsea tutto da giocare.

Risultati quelli di questa annata che potrebbero anche portare ad un addio tra Carlo Ancelotti e i ‘blancos’. L’allenatore italiano, accostato anche alla nazionale brasiliana, sembra sempre più lontano da una permanenza nella capitale iberica. Alla luce della situazione che potrebbe andare a prefigurarsi, dalle parti del Bernabeu preparano il casting per la panchina del futuro con nomi come quelli di Raul, Xabi Alonso e Pochettino già circolati. Come evidenziato da ‘ElNacional.cat’ un altro candidato forte sembra essere Josè Mourinho, che potrebbe anche lasciare la Roma a fine annata per tornare al Real Madrid. Un rientro dello ‘Special One’ porterebbe anche le strategie di mercato ad andare verso una determinata rotta tra i rapporti non indimenticabili con Hazard e Courtois e un Benzema che pure potrebbe andarsene non rinnovando. Il tutto guardando anche allee big di Serie A.

Calciomercato, il Real Madrid cambierebbe volto con Mourinho: da Vlahovic a Leao

L’eventuale addio di Ancelotti e l’altrettanto ipotetico ritorno di Mourinho a Madrid cambierebbero volto alla squadra iberica, che dovrebbe ricominciare un nuovo tipo di progetto anche dal punto di vista del calciomercato.

La stessa fonte spagnola ipotizza anche il Real Madrid di Mou visto che lo Special One chiedere a Perez una serie di acquisti di rilievo: da un terzino al posto di Carvajal ad un centrocampista fino all’attacco. Nello specifico Mourinho gradirebbe per il reparto avanzato Dusan Vlahovic, centravanti della Juventus che ad ora non vive neanche un gran momento, e dal futuro particolarmente incerto. Così come poche certezze ci sono nel futuro di un altro attaccante di Serie A come Rafael Leao, in scadenza 2024 col Milan ed ancora senza rinnovo. Per la fascia destra invece il portoghese punterebbe ad uno tra il parigino Hakimi e l’interista Denzel Dumfries.