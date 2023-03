Inter, Marotta cala il doppio asso: bomber ex Milan ed erede Skriniar

L’Inter inizia a pianificare le strategie per il mercato estivo: in attacco e in difesa, due nomi su cui Marotta è pronto a fiondarsi

In un finale di stagione che si annuncia caldissimo e delicato per l’Inter, a caccia di traguardi importanti in campo sui tre fronti in cui è ancora impegnata, si ragiona già, inevitabilmente, sul futuro. Marotta, come sempre, intende farsi trovare pronto all’appuntamento con il mercato. E mette nel mirino Aubameyang e Inigo Martinez, nomi che potrebbero far molto comodo per l’attacco e per la difesa.

Davanti, l’unico ‘intoccabile’ appare Lautaro Martinez. Per tutti gli altri, addio possibile, quando non addirittura molto vicino. Lukaku ha deluso le aspettative e a meno di un finale di stagione clamoroso tornerà al Chelsea senza rinnovo del prestito. Per Dzeko, il rinnovo di contratto che sembrava a un passo si è raffreddato. E Correa è un altro con la valigia in mano e che partirà, a fronte di una giusta offerta. Così, l’attaccante gabonese con un passato da giovanissimo nel Milan diventa un profilo più che interessante. In difesa, occorre trovare un erede di Skriniar e il difensore basco può iscriversi nella lunga lista di colpi a parametro zero da parte di Marotta.

Inter, Marotta punta Aubameyang e Inigo Martinez: attesa per il doppio ‘assist’ da Chelsea e Barcellona

Come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, il dirigente nerazzurro attende l’evolversi di situazioni che potrebbero rendere entrambe le operazioni fattibili a condizioni estremamente favorevoli.

Aubameyang è finito ai margini del Chelsea, il club è furibondo per averlo visto recarsi a Barcellona e festeggiare la vittoria del ‘Clasico’ con i suoi ex compagni. Possibile la risoluzione del contratto, attualmente in scadenza nel 2025. A quel punto Marotta potrebbe contare sulla voglia del giocatore di tornare a Milano, dove ha lasciato molti affetti. Per quanto riguarda Inigo Martinez, che lascerà l’Athletic Bilbao in scadenza di contratto, c’è il Barcellona su di lui, ma i blaugrana sono sempre limitati dai problemi legati al Fair Play Finanziario. Qualora non dovessero trovare la quadra, i nerazzurri potrebbero inserirsi in tromba e regalarsi l’erede di Skriniar.