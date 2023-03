Inter-Juve, altro fallo di mano nel derby d’Italia: “Non ha senso”

Nuova svista e polemiche stavolta nella sfida al femminile tra nerazzurri e bianconeri: “Di sospetto c’è poco, cosa commentiamo a fare”

Inter-Juventus continua con una nuove svista e altre polemiche. Dal derby d’Italia maschile a quello femminile, andato in scena oggi e vinto 1-3 dai bianconeri. Sta facendo il giro dei social il video del vantaggio juventino, un vantaggio viziato da un evidente fallo di braccio (come lo fu quello di Vlahovic e forse di Rabiot nell’azione del gol di Kostic) della Sembrant, autrice del gol.

Al quarto d’ora del primo tempo la calciatrice della Juve arresta col braccio il colpo di testa errato della collega nerazzurra, calciando poi liberamente a porta vuota. La rete era da annullare, ma l’arbitro dell’incontro non si è accorto di nulla convalidando lo 0-1. La Juventus troverà poi il raddoppio con l’islandese Gunnarsdottir. A tre del novantesimo l’Inter si illude, con il sigillo della Chawiga, di poter riaprire la gara che poco dopo chiude definitivamente la Bonansea.

🚨#InterJuve, le donne come gli uomini!

Il derby d'Italia femminile è finito 1-3 per i bianconeri, con il vantaggio degli ospiti 'viziato' da un evidente fallo col braccio della Sembrant, autrice del gol, non visto dall'arbitro

A ‘La 7’ l’allenatrice dell’Inter, Rita Guarino, ha alzato la voce dopo il triplice fischio emulando il suo collega Inzaghi: “Di sospetto c’è poco, cosa commentiamo a fare, non ha senso… La partita è stata decisa dagli episodi”.

Con questo successo, ‘La Vecchia Signora’ allunga a +9 il distacco dall’Inter blindando il secondo posto. In testa c’è la Roma con cinque punti in più e una gara in meno.