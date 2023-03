Infortunato dopo Italia-Inghilterra: lascia il ritiro della Nazionale

Infortunio dopo Italia-Inghilterra, il giocatore costretto a lasciare il ritiro della Nazionale

Entrato in campo nel finale di Italia-Inghilterra dopo l’espulsione di Shaw, Reece James ha accusato un nuovo problema fisico, che lo ha costretto a lasciare anticipatamente il ritiro della nazionale inglese.

Il terzino del Chelsea nel corso di questa stagione ha dovuto superare alcuni problemi fisici, in particolare un infortunio al ginocchio che lo ha tenuto lontano dai campi per un paio di mesi, costringendolo anche a saltare il Mondiale. E al termine della sfida del Maradona, James ha accusato un nuovo problema, stavolta al bicipite femorale. Per questo motivo il giocatore ha lasciato il ritiro della Nazionale e non prenderà parte alla sfida contro l’Ucraina, valida per la seconda giornata di qualificazioni ad Euro 2024.

James ko, il terzino torna a casa

L’ufficialità è stata data proprio dalla Federcalcio Inglese, che ha spiegato come il giocatore sia pronto a rientrare a Cobham.

Il classe 1999, sottolinea il ‘Daily Mail’, sarà sottoposto a visite di controllo per valutare l’entità dell’infortunio. In casa Chelsea l’allerta è massima, in vista anche del doppio confronto agli ottavi di Champions League contro il Real Madrid. Per il tecnico Potter James rappresenta infatti un elemento chiave. Intanto Southgate ha deciso che non sostituirà il difensore dei ‘Blues’ e si presenterà per la sfida contro l’Ucraina, in programma domani alle 18 (ora italiana) a Wembley, con una rosa di 21 giocatori a propria disposizione.