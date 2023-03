Crisi Italia in attacco: la stoccata di Balotelli a Mancini

L’Italia ha iniziato col piede sbagliato il proprio percorso di qualificazione agli Europei. Ko con gol annesso per Mateo Retegui, esordiente in azzurro. La polemica sugli attaccanti continua però con le ultime parole di Balotelli

Declan Rice ed Harry Kane hanno steso l’Italia nella prima uscita ufficiale per il girone di qualificazione ad Euro 2024. I campioni in carica crollano in casa contro l’Inghilterra, squadra battuta nell’ultima finale, alimentando un periodo negativo.

Quando si tratta di Nazionale non mancano mai voci e polemiche intorno alla squadra e soprattutto alle scelte di Roberto Mancini, sia in termini di convocazioni che di formazione. Nelle ultime annate, con indosso la maglia azzurra, è spesso mancato un bomber di razza in grado di garantire un alto bottino di reti, nonostante il pluricapocannoniere della Serie A, Ciro Immobile. Il laziale peraltro era assente a Napoli e il ct è andato altrove a caccia di nuovi attaccanti da poter inserire nel roster. La scelta è ricaduta sull’italo-argentino Mateo Retegui che ha esordito con gol davanti al pubblico del Maradona. Eppure tra dichiarazioni e attacchi social la situazione legata al reparto offensivo continua a far discutere. Si è unito alla questione anche Mario Balotelli.

Italia, polemica attaccanti: Balotelli va all’attacco

Qualche giorno fa lo stesso Mancini, parlando delle opzioni offensive aveva ammesso: “Non so per quale motivo vengano fuori pochi attaccanti, siamo davvero molto limitati nel reparto offensivo”.

Una situazione, quella relativa agli attaccanti della Nazionale, che ha suscitato non poche chiacchiere e polemiche, dalle convocazioni fino alle dichiarazioni del ct. L’ultimo a dire la sua sulla vicenda bomber è un centravanti italiano in piena regola come Mario Balotelli, che attualmente gioca al Sion. L’ex milanista su Instagram con due storie in serie ha ammonito: “Attaccanti in Italia ci sono ancora e sono in forma. Fidatevi“. E poi con la seconda storia ha continuato: “Il rimpianto è il sentimento di chi periodicamente non impara la lezione e ci arriva quando tutto finisce o è andato o semplicemente non arriverà mai”.

Doppia stoccata per Balotelli che entra a gamba tesa sulla questione legata alla carenza di bomber per la Nazionale.