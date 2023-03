Brutto infortunio in Serie A: è uscito in barella

Il campionato di Serie A è fermo in virtù della sosta per gli impegni delle nazionali. Le squadre lavorano per tornare al meglio ma in casa Fiorentina va segnalato un infortunio

Tutto fermo per la sosta in cui peraltro abbiamo potuto ammirare una nazionale italiana poco convincente e perdente in casa, in quel di Napoli, contro l’Inghilterra. Un weekend di pausa che blocca la Serie A, ma non le squadre che sono sempre al lavoro.

Le varie compagini del campionato italiano continuano infatti a lavorare sul campo, naturalmente con gli elementi rimasti a disposizione che non hanno ricevuto chiamate dalle rispettive nazionali. Anche la Fiorentina è concentrata sulle prossime tappe di un mese di aprile denso di impegni considerando, non solo la Serie A, ma anche la massiccia attività ancora nelle coppe. Intanto non arrivano buone notizie per Vincenzo Italiano che perde Salvatore Sirigu. La viola impegnata nell’amichevole contro il Seravezza, ha infatti dovuto registrare attimi di timore per l’infortunio dell’ex portiere del Napoli.

Fiorentina, squadra al lavoro durante la sosta: brutto infortunio per Sirigu

Intorno al 35′ dell’amichevole Sirigu, nel tentativo di salvare un retropassaggio di Ranieri che stava finendo in angolo, si è accasciato dolorante al suolo dopo aver messo male il piede.

L’estremo difensore è stato quindi trasportato fuori dal campo in barella per poi essere portato in ambulanza verso l’ospedale di Careggi per gli accertamenti del caso. Il rischio di un problema grave tiene in ansia la viola, che tiene le dita incrociate per il secondo portiere arrivato nel mercato invernale in sostituzione di Gollini. La Fiorentina ha bisogno di tutti al 100% perchè ad aprile affronterà in Serie A Inter, Spezia, Atalanta e Monza, mentre in Coppa Italia ci sarà la Cremonese in semifinale oltre alle sfide di Conference League contro il Lech Poznan.