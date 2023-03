Xavi tormenta l’Inter: pronto lo scippo a costo zero

L’allenatore spagnolo è pronto a complicare i piani del club nerazzurro in vista del prossimo calciomercato

Dopo le scintille in campo in occasione del doppio incrocio della fase a gironi di Champions League, Xavi è pronto a punzecchiare l’Inter. Stavolta il tecnico spagnolo ha scelto il mercato come terreno su cui colpire i nerazzurri, unendosi alla corsa per un obiettivo di Marotta e Ausilio per il reparto offensivo.

Si tratta di Roberto Firmino, esperto centravanti giunto all’ultimo anno di contratto con il Liverpool. Il brasiliano ha già deciso di non rinnovare e la prossima estate lascerà quindi i ‘Reds’ a parametro zero. Del suo futuro nei giorni scorsi aveva parlato ai microfoni di Calciomercato.it il suo agente Roger Wittmann, dribblando la domanda sul futuro del ragazzo: “Al momento non parlo delle opzioni che abbiamo sul tavolo. Roberto è concentrato al cento per cento per portare a termine la stagione e aiutare il Liverpool nella corsa alla qualificazione in Champions League”.

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, Xavi avrebbe inserito il nome dell’attaccante in cima alla lista dei desideri per la prossima estate. Un affare che dipenderà soprattutto da un’altra operazione che in Catalogna continuano a sognare nonostante le enormi difficoltà che si porta dietro sotto il profilo economico, vale a dire il ritorno di Leo Messi a fronte della scadenza di contratto con il Paris Saint Germain.

Calciomercato Inter, Barcellona e non solo: Firmino nel mirino dei top club

Nel caso dell’Inter, l’affondo nei confronti di Roberto Firmino potrebbe partire qualora al termine della stagione in corso non venisse esteso il prestito di Romelu Lukaku con il Chelsea.

Oltre ai nerazzurri e al Barcellona, in Spagna assicurano che non mancano le pretendenti sulle tracce del forte attaccante brasiliano. In passato, ad esempio, si era parlato di un interesse da parte dell’Atletico Madrid. Anche il Real, alla ricerca di un vice per Karim Benzema, potrebbe approfittare della scadenza con il Liverpool e regalarsi un altro centravanti molto tecnico. Da non sottovalutare comunque la Premier League dove Firmino è sempre stato particolarmente apprezzato per le sue caratteristiche.