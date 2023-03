Scelta fatta, Conte torna in Serie A. Ma non all’Inter

Ecco il binomio perfetto per il tecnico italiano, pronto a lasciare il Tottenham e Londra. Non ci sono davvero dubbi

Come un fulmine a ciel sereno, nella serata di ieri, è arrivata la notizia del cambio in panchina, con la scelta di puntare su Tuchel fin da subito.

Il tedesco, dopo l’esonero a inizio stagione da parte del Chelsea, era diventato tra i tecnici più ricercati. E’ stato accostato un po’ a tutte le squadre italiane, che in periodi diversi hanno attraversato la loro crisi di risultati. Così è stato fatto il nome di Tuchel, prima per la Juventus e poi per Inter e Milan.

Come è noto, però, l’ex Chelsea ripartirà dal Bayern Monaco, che a sorpresa ha deciso di allontanare il giovane Nagelsmann. Il tedesco non potrà dunque essere una possibilità per le italiane, compresa la Roma, qualora si rendesse necessario puntare su una nuova guida tecnica.

E’ evidente che i conti si faranno solo al termine della stagione ma nulla oggi si può escludere. In casa giallorossa non c’è la certezza assoluta di vedere Mourinho in panchina anche la prossima stagione. Tanti i rumors circolati in queste settimane, che spingono, chiaramente, la proprietà a guardarsi attorno, per un profilo all’altezza dello Special One. Lo sarebbe certamente Antonio Conte, che come vi abbiamo raccontato è sempre più lontano dal Tottenham.

SONDAGGIO CM.IT | Conte in Serie A: ecco il binomio giusto

Conte vuole tornare in Italia e il club capitolino può essere davvero una possibilità. Il binomio Conte-Roma è quello che più convince gli utenti di Calciomercato.it, che hanno preso parte al sondaggio proposto su Twitter.

L’accoppiata con i giallorossi protagonisti, che raccoglie il 34,3% dei voti, precede di un soffio quella composta da Zidane e Juventus, 32,9%

Convincono molto meno, invece, le scelte fatte per Inter e Milan: il binomio composto dalla squadra nerazzurra e Pochettino non va oltre il 12,9%; fa un po’ meglio quello tra i rossoneri e Luis Enrique, con il 20%.