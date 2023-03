Nuova stella alla Juve, c’è il via libera del Barcellona

Via libera del Barcellona per la cessione del big in prestito. La Juventus è in agguato, tutti gli aggiornamenti

La Juventus di Massimiliano Allegri ha ripreso gli allenamenti alla Continassa per preparare il rush finale della stagione.

I bianconeri sono ancora in corsa su tre fronti e, parallelamente, attendono novità extra-campo riguardanti i processi giudiziari. La nuova dirigenza, però, non perde di vista nemmeno il calciomercato e la sessione estiva sempre più vicina. Iniziano già a circolare i primi nomi in entrata e dalla Spagna, in particolare, si continua a parlare del possibile futuro di Ansu Fati. Il numero 10 del Barcellona, tra infortuni e rendimento, non è ancora esploso in maglia blaugrana. “Personalmente mi sento bene, si parla molto di me, ma io continuo a lavorare giorno dopo giorno e so che il meglio arriverà”, ha dichiarato l’attaccante.

Recentemente anche Xavi ha preso le sue difese: “Si sente bene, è contento e lo vedo motivato. Deve essere importante per la squadra. Ho molta fiducia in lui, è una risorsa importante Ora non è il momento di parlare di mercato”. Tuttavia, al netto delle dichiarazioni dei protagonisti, non è da escludere la possibile separazione in estate. La Juventus e non solo in agguato.

Calciomercato Juve, Ansu Fati può arrivare in prestito

Secondo quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’, il Barça non esclude la possibile cessione del proprio gioiello e starebbe aprendo anche al prestito.

L’agente dello spagnolo, Jorge Mendes, avrebbe incontrato Laporta e Alemany la scorsa settimana e sta già sondando il mercato. La società catalana pensa anche al possibile prestito, per permettere al calciatore di ritrovare continuità e minuti importanti in una big. Il classe 2002, tuttavia, è blindato da un lunghissimo contratto fino al 2027 e potrebbe approdare in Serie A solo attraverso questa formula. La Juventus, ma anche il Milan e Maldini e Massara, sono alla finestra.