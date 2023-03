Juventus e Roma lo lasciano andare: addio alla Serie A

Il duello di mercato tra Juventus e Roma può risolversi senza vincitori: bianconeri e giallorossi lo lasciano andare

Tanti intrecci, in questo periodo, tra Juventus e Roma. Qualche settimana fa, il match dell’Olimpico, con i giallorossi vittoriosi per 1-0. L’Europa League in cui sono entrambe ancora in corsa e potrebbero ritrovarsi in finale. Il caso Dybala, con il giocatore giallorosso che può fare causa alla Juventus per gli stipendi arretrati e il mancato rinnovo. E anche ulteriori intrecci di mercato, inevitabilmente, tra due grandi rivali del nostro campionato. Ma per un obiettivo di entrambe, sia bianconeri che giallorossi possono ‘mollare’.

Si tratta di Davide Frattesi, che in estate è stato vicino al ritorno alla Roma ed è da tempo nel mirino della Juventus per il rinnovamento del centrocampo. Un giocatore box-to-box che ha dimostrato qualità notevoli con la maglia del Sassuolo e sembra pronto per passare ad una big. Quest’anno, ha incrementato il suo record di gol in massima serie: l’anno scorso aveva realizzato 4 reti, quest’anno è già a 6 gol e può migliorare ulteriormente vista la grande crescita dei neroverdi nelle ultime settimane.

Sia per la Juventus che per la Roma però il colpo Frattesi è più lontano. La ‘Gazzetta dello Sport’ ricorda che i bianconeri hanno ancora troppe incertezze per il proprio futuro e sarebbero scoraggiati dalla valutazione di 30 milioni di euro fatta dal Sassuolo. I capitolini vorrebbero riprovarci in estate, ma starebbero riflettendo sulla possibilità di incamerare, per gli accordi pregressi con gli emiliani, circa 10 milioni dalla cessione del giocatore, sempre utili in un momento delicato per le casse del club.

Juventus e Roma dicono ‘addio’ a Frattesi: assalto dalla Premier

Dunque, nessun affondo in Serie A per Frattesi e la possibilità concreta di vedere il giocatore, il prossimo anno, lontano dal nostro campionato. Con il Manchester United su tutti che pare intenzionato a provarci.

I ‘Red Devils’ hanno mandato spesso emissari a osservare il giocatore nell’ultimo periodo. Lo United pianifica ancora una volta un grande mercato estivo e non avrebbe certo problemi ad accontentare le richieste del Sassuolo.