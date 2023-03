Il rinnovo non si sblocca: svolta Juventus, assist a sorpresa

Calciomercato Juventus, le trattative per il rinnovo del suo contratto stanno attraversando una fase di stallo: assist per i bianconeri.

Archiviato l’importante successo ottenuto contro l’Inter, la Juventus ritornerà dalla sosta per le Nazionali con rinomate certezze. Al netto della penalizzazione, infatti, Di Maria e compagni stanno trovato un’importante continuità di rendimento. Chiaramente l’esito della stagiona dentro e fuori dal campo orienterà anche le prossime mosse di mercato.

Alcuni ruoli, in realtà, sono già stati individuati dalla società come passibili di rinforzi. Fra questi impossibile non menzionare la corsia mancina, che da tanto tempo si sta rivelando l’anello debole dello scacchiere bianconero. Scenario parzialmente ridimensionato a seguito della decisione da parte di Allegri di ritornare in pianta stabile alla difesa a tre, piazzando Kostic come quinto di centrocampo sulla catena di sinistra. La “Vecchia Signora”, però, continua a monitorare piste alternative, sebbene sia sempre più convinta della bontà della permanenza di Alex Sandro.

Calciomercato Juventus, Grimaldo-Benfica: stallo sul rinnovo, le ultime dal Portogallo

Un profilo che da tempo stuzzica la Juventus è quello di Alex Grimaldo. Messosi in luce con la maglia del Benfica a suon di prestazioni esaltanti, il terzino spagnolo non ha ancora rinnovato il suo contratto con le “Aquile” in scadenza nel 2023. La fumata bianca non è stata ancora trovata, al punto che serviranno ulteriori incontri per scrivere la parola fine ad una telenovela che ormai va avanti da tempo. Secondo quanto riferito da O’Jogo, infatti, alla luce dei numerosi impegni che attenderanno gli uomini di Schmidt, il Benfica non avrebbe alcuna intenzione di forzare i tempi.

Testa al campo, dunque. Per sbrogliare le matasse di mercato ci sarà tempo. Presa di posizione importante quella dei lusitani, che potrebbe facilitare indirettamente la Juventus. Qualora Grimaldo non dovesse riuscire a trovare l’accordo con il suo attuale club per il rinnovo, un eventuale assalto dei bianconeri ritornerebbe prepotentemente in auge. Grimaldo, però, fa gola anche ad altri club in Italia e non solo. Inter e Napoli seguono con interesse la situazione, così come Barcellona, Wolverhampton, Nizza e Nottingham Forest. Staremo a vedere cosa succederà.