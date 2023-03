“Chiellini e Del Piero possono tornare alla Juventus”: arriva l’annuncio sul futuro

Franco Leonetti, giornalista vicino agli ambienti Juventus, ha parlato del futuro della dirigenza e di due leggende bianconere: Giorgio Chiellini e Alessandro Del Piero

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di TvPlay, Franco Leonetti, giornalista vicino al mondo Juventus, ha parlato di diversi temi a partire da quelli che vorrebbero un ritorno in casa bianconera di Giorgio Chiellini e Alessandro Del Piero, due leggende della Vecchia Signora che potrebbe tornare a difendere i colori della squadra piemontese, stavolta però da dietro una scrivania.

Leonetti ha detto la sua in merito, anche in base alle ultime informazioni a disposizione: “E’ un’indiscrezione che sta girando negli ultimi giorni, non si tratta però di una notizia. Mi è stato raccontato con alcuni dettagli che potrebbero arrivare sia Chiellini che Del Piero alla Juventus, però è ancora tutto da costruire, illuminare e capire quali saranno le situazioni, che la Juventus abbia bisogno di creare una nuova società è fuori dubbio, sicuramente con competenze diverse. Però, da quello che ho raccolto, è un’idea attuabile, poi servirà un ds, è tutto in divenire. Chiellini e Del Piero potrebbero però formare un solide asse all’interno della dirigenza bianconera”.

Non solo Chiellini e Del Piero, le parole di Leonetti

Oltre al futuro di Chiellini e Del Piero, Franco Leonetti ha anche parlato di calciomercato e, più in particolare, del possibile approdo in bianconero di Carlos Augusto, esterno sinistro che sta impressionando con la maglia del Monza.

Ecco le parole di Leonetti: “Non escluderei troppo la situazione di Cambiaso, a gennaio negli ultimi due giorni la Juventus ha pressato forte con l’idea di farlo rientrare subito alla Continassa, ma il Bologna non ha dato la disponibilità ad un rientro dell’ex giocatore del Genoa. Carlos Augusto è un profilo che piace“.