Blitz Liverpool e addio Inter: affare da 50 milioni

Klopp lo vuole con sé per la prossima stagione e i ‘Reds’ sono pronti ad accontentarlo strappandolo ai nerazzurri

L’Inter pensa a lui come sostituto, erede di Stefan de Vrij. Ma c’è un problema: ormai è inarrivabile. Parliamo di Perr Schuurs, una delle rivelazioni di questa Serie A. Il Torino ha fatto un affare portandolo in Italia per ‘soli’ 11 milioni, considerato che adesso potrebbe rivenderselo a quattro volte tanto. Premier in pole per l’olandese, Liverpool in testa.

Stando alle indiscrezioni odierne di ‘Tuttosport’, il Liverpool fa sul serio per l’ex Ajax che il tecnico tedesco avrebbe voluto con sé già qualche stagione fa. La difesa dei ‘Reds’ necessita di una mezza rivoluzione e quindi di forze fresce: il classe ’99 della squadra di Juric è sulla lista della spesa. Per il quotidiano romano, il club inglese è disposto a offrire una cifra vicina ai 50 milioni di euro per il cartellino del numero 3 granata, più o meno la stessa incassata da Cairo l’estate scorsa per Gleison Bremer.