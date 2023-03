Allegri sbuffa: ne ha solo uno disponible a centrocampo

Scatta l’allarme alla Juventus nel reparto mediano: Allegri in emergenza dopo la sosta nel match di campionato contro il Verona

Dolce sosta per la Juventus dopo il successo di San Siro contro gli acerrimi rivali dell’Inter. Massimiliano Allegri intravede la zona Champions anche con la penalizzazione di -15 e guarda con fiducia all’ultima parte di stagione tra campionato, Europa League e Coppa Italia.

Juve in corsa su tre fronti e che ritroverà presto un elemento prezioso per le alchimie offensivi del mister bianconero come Milik, ormai pronto per tornare in campo dopo l’infortunio alla coscia che lo ha tenuto fuori per due mesi. Filtra fiducia anche per Federico Chiesa, che nei prossimi giorni si sottoporrà ad un’ulteriore visita di controllo al ginocchio dopo la tendinite accusata nell’ultimo periodo. L’ex Fiorentina potrebbe essere disponibile già col Verona, al pari di Miretti che ha dovuto saltare per un problema al polpaccio le sfide con Friburgo e Inter. Il baby canterano non sarà evidentemente al meglio della condizione, in un reparto quello di centrocampo che sarà falcidiato dalle assenze in vista della sfida casalinga contro l’Hellas al ritorno in campo dopo la sosta in un Allianz Stadium già sold out.

Juventus, centrocampo da inventare: Allegri in emergenza

Non ci saranno certamente per squalifica Paredes e Rabiot: il primo è stato espulso al fischio finale dopo le scintille con D’Ambrosio, mentre il cartellino giallo rimediato al ‘Meazza’ costringerà il francese (che era diffidato) a fermarsi per squalifica. Pesantissima soprattutto l’assenza del numero 25, trascinatore nell’ultimo periodo della Juventus che spera di convincerlo a firmare il rinnovo di contratto.

Inoltre è da scartare il recupero di Paul Pogba, sempre alle prese con i guai muscolari che ne stanno frenando il ritorno a tempo pieno in campo dopo il calvario e la lunga assenza per la lesione al menisco del ginocchio. Infine da valutare anche le condizioni di Fagioli, uscito acciaccato dal Derby d’Italia con l’Inter e al momento ai box in Under 21 per un lieve botta alla caviglia. Il classe 2001 al momento non preoccupa e dovrebbe essere regolamento a disposizione di Allegri. Con lui l’unica certezza in mediana è Locatelli in vista del Verona: l’ex Sassuolo, dopo la mancata convocazione in Nazionale, sta continuando gli allenamenti alla Continassa insieme al resto dei giocatori rimasti a Torino. Considerando l’emergenza nel pacchetto mediano non è da escludere che Allegri pensi alla soluzione Barrenechea, con il giovane argentino già impiegato dal primo minuto nelle sfide di campionato con Torino e Sampdoria.