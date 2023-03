Scambio con Lozano del Napoli: adios alla Juventus

Il Napoli si muove già in vista della prossima stagione e prepara uno scambio con Lozano: Juventus tagliata fuori

L’unica squadra ad essersi timidamente avvicinata al super Napoli di Luciano Spalletti in questa stagione è stata la Juventus, ma lo scontro diretto ha decretato in maniera chiara quale fosse la squadra migliore. In estate i partenopei hanno un piano per tenere i bianconeri ancora a distanza e il protagonista potrebbe essere Hirving Lozano.

Quella creata dall’asse De Laurentiis, Giuntoli e Spalletti è una squadra sensazionale, che in questa stagione ha mostrato di avere pochissimi punti deboli. La straordinarietà di questo Napoli è anche legata alla capacità di fare male agli avversari con molteplici soluzioni e di riuscire ad imporsi contro ogni tipo di squadra. Per riuscire a migliorare questa macchina vicina alla perfezione, però, la dirigenza partenopea avrebbe in mente un piano preciso.

Su Yeremi Pino arriva il Napoli: anticipo sulla Juve con lo scambio con Lozano

La Juventus per il futuro applicherà una strategia che abbia la sostenibilità come main theme e un occhio di riguardo per i profili più giovani. Anche per questo motivo, tra i giocatori seguiti dai bianconeri c’è Yeremi Pino, classe 2002 del Villarreal.

Sullo spagnolo, però, ci sarebbero anche i partenopei che avrebbero un’arma in più per convincere il club iberico. Secondo quanto riportato da ‘ElGolDigital’, il Napoli sarebbe disposto ad offrire al Villarreal uno scambio con Hirving Lozano. Una possibilità che potrebbe anche essere molto gradita alla dirigenza del ‘Submarino Amarillo’.

Lo scambio permetterebbe al Villarreal di avere immediatamente un sostituto di Yeremi Pino, inoltre il messicano è anche un giocatore che piace da molto tempo in Liga. Spalletti, invece, potrebbe avere un profilo più duttile e più idoneo alle sue esigenze. Chi resterebbe tagliata fuori da questo scenario è proprio la Juventus, che prima di potersi muovere sul mercato dovrà comprendere quale sarà l’impatto delle vicende giudiziarie anche a livello sportivo.