Non solo scudetto e Champions: Napoli, tripla sfida di mercato all’Inter

Il Napoli scatenato non solo in campo ma anche sul mercato: sfida lanciata all’Inter anche sul mercato per tre obiettivi nerazzurri

Il Napoli si sta regalando una annata magica, viaggiando in maniera spedita verso uno scudetto sempre più vicino e con un percorso in Champions che può aprire ad altri sogni inconfessabili. Ma gli azzurri pensano già al futuro e Spalletti e Giuntoli hanno nel mirino tre obiettivi da soffiare all’Inter, per la prossima sessione estiva di mercato.

E dire che l’anno si era aperto, il 4 gennaio, con i nerazzurri capaci di infliggere ai partenopei la prima sconfitta in campionato e far ipotizzare, per pochissimo, di aver riaperto il campionato. Da lì, però, la banda Spalletti ha ripreso il volo, al punto da dover mettere ancora solo pochi mattoni per il trionfo finale. E in Europa, le strade potrebbero incrociarsi nuovamente, in una ipotetica semifinale, per l’accesso all’atto conclusivo di Istanbul. Oltre agli intrecci di mercato, con il Napoli interessato ad aprire un ciclo e a rinforzarsi, ragionando già sull’anno che verrà.

Napoli, tutti i dossier aperti di Giuntoli: Hojlund e Beto per il dopo Osimhen

A cominciare dall’attacco, dove il super Victor Osimhen, davanti a offerte indecenti, potrebbe anche partire. Ma i potenziali eredi sono già stati individuati da tempo. Innanzitutto Rasmus Hojlund, che con l’Atalanta si è imposto tra le principali rivelazioni del campionato.

Il giovane danese viene tenuto sott’occhio da un po’ e numeri alla mano dimostra un potenziale in grado di esplodere. Altro nome che piace da lunga data, a Giuntoli come a Marotta, già dallo scorso anno, è Beto, che avrebbe, tra gli attaccanti in circolazione, l’identikit più simile a quello del nigeriano. E poi, in difesa, Tiago Djalò, che l’Inter aveva provato a prendere l’ultimo giorno di mercato. L’offerta nerazzurra, come raccontato da Calciomercato.it, era stata respinta dal Lille, che chiedeva 30 milioni. A Milano vorrebbero riprovarci in estate, per accaparrarsi un erede di Skriniar, ma un Napoli forte dello scudetto e di un grande percorso europeo potrebbe, per il difensore, essere una attrattiva ancora maggiore.