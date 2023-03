“Juve in B, prove chiare e inconfutabili”: la sentenza è già scritta

Penalizzazione confermata e Juventus in Serie B: la doppia sentenza fa tremare i bianconeri, altro che rimonta

La Juventus in Serie B. Per i bianconeri la ‘sentenza’ lascia poche speranze e spegnerebbe sul nascere qualsiasi tipo di speranze di rimonte Champions.

La questione è ormai nota: se la Corte di Appello Federale ha sanzionato il club bianconero per il primo filone plusvalenze con quindici punti in meno in classifica. Ora c’è però in corso l’indagine sulla manovra stipendi che potrebbe vedere la società piemontese ulteriormente sanzionata. Una situazione in divenire che condizionerà il futuro del club, soprattutto in ottica calciomercato.

Il tutto si innesta mentre la squadra di Allegri ha ripreso a correre in campionato, risalendo in maniera rapida la classifica. Attualmente la Juventus è settima con sette punti di distacco dal quarto posto che significherebbe qualificazione in Champions. Una rimonta che potrebbe essere vanificata dall’eventuale decisione di sanzionare ulteriormente il club.

Juventus in Serie B: Alvino ne è certo

Ad intervenire sulla questione Juventus è Carlo Alvino che a ‘Kiss Kiss Napoli’ rispondendo alle domande dei tifosi dà la sua ‘sentenza’ sulla situazione.

Secondo il giornalista napoletano, mai tenero nei confronti della società bianconera, il destino è già segnato: “Vedrete: alla Juventus non verranno restituiti i 15 punti. Anzi, quando arriverà la decisione sulla famosa manovra stipendi, assisteremo alla retrocessione in Serie B. Le prove sono chiare ed inequivocabili”. Una eventualità che non può che far piacere al cronista di chiara fede napoletana: “In questo modo ci saranno due motivi per festeggiare: lo scudetto del Napoli e la retrocessione della Juventus”.

Si vedrà quel che accadrà con tutti i filoni ancora aperti: il 19 aprile ci sarà l’udienza davanti al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni sul ricorso contro i 15 punti di penalizzazione. A maggio potrebbe esserci la decisione della Procura Federale sul deferimento (o meno) della Juve per la manovra stipendi. Intanto il campo con i bianconeri che vedono il treno Champions non troppo distante.