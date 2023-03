Intreccio con Juve e Inter: Leao porta due colpi al Milan

Con l’eventuale cessione di Rafael Leao, il Milan potrebbe assicurarsi ben due colpi in ambito di mercato: ci sono di mezzo Inter e Juventus

L’ultima rete messa a referto risale al 14 gennaio, ossia la gara pareggiata 2 a 2 sul campo del Lecce. Da quel momento Rafael Leao non è più riuscito ad andare in gol: un digiuno che dura da oltre due mesi e, inevitabilmente, preoccupa non poco mister Stefano Pioli e il Milan.

D’altronde, stiamo parlando di un elemento a dir poco fondamentale all’interno dell’ecosistema rossonero. Ma dal punto di vista mentale il portoghese sta facendo fatica adesso e, ovviamente, è influenzato in maniera negativa dalla situazione legata al rinnovo del contratto in scadenza giugno 2024. Ad oggi per nulla scontato, sebbene l’attaccante lusitano non disdegnerebbe affatto una permanenza in quel di Milano. Trovare l’intesa economica, però, non è semplice, in più il classe ’99 è corteggiato da alcuni top club europei.

Motivo per cui non va esclusa assolutamente una possibile cessione in estate, col Milan che potrebbe dire sì di fronte ad un’offerta intorno agli 80 milioni di euro. Stando a quanto riferisce ‘SportMediaset’, inoltre, i lombardi avrebbero in mente di tuffarsi su Laurienté, in caso di partenza del loro gioiello. L’esterno del Sassuolo, che ha sorpreso tutti alla sua prima esperienza in Serie A, è stato accostato pure alla Juventus, ma il tesoretto Leao consentirebbe ai rossoneri di battere la concorrenza dei rivali bianconeri. Non è tutto, perché il ‘Diavolo’ si assicurerebbe anche le prestazioni di un nuovo centravanti e sul taccuino di Maldini sono presenti Beto e Okafor, punte rispettivamente in forza all’Udinese e al Salisburgo.

Calciomercato Milan, Laurienté più Beto o Okafor se parte Leao

Le due pedine in questione rientrano nei radar dell’Inter, che non sembra intenzionata a proseguire il rapporto con Lukaku e non potrà fare affidamento su Dzeko (37 anni compiuti lo scorso 17 marzo) per una stagione intera.

Ma i nerazzurri non vanterebbero una disponibilità economica tale da poter tenere testa ai cugini, se Leao abbandonasse davvero la nave rossonera nei mesi a venire. Scenario in divenire: molto dipenderà da come evolverà la spinosa vicenda legata al prolungamento del talento portoghese. Il Milan, nel frattempo, riflette sul da farsi.