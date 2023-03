Inter, rivoluzone in corso: quanti giocatori in partenza

L’Inter vuole cambiare pelle, ma per farlo ha bisogno di fare mercato e cedere giocatori più o meno importanti per la società nerazzurra. Da Inzaghi a Brozovic fino a Lukaku, nessuno è certo del proprio destino

Dopo la sconfitta con la Juventus, che rappresenta il nono k.o. su 27 partite per l’Inter, la panchina già traballante di Simone Inzaghi ha iniziato a tremare ancora di più. A fine stagione si tireranno le somme, e si deciderà il futuro del tecnico piacentino.

Ma non solo, perché a rappresentare un grande punto interrogativo non è solamente l’allenatore. Al momento l’Inter non sta passando un periodo roseo dal punto di vista finanziario, motivo per cui nessun giocatore a fronte di ottime offerte, è incedibile. I primi della lista sono ovviamente coloro che non rientrano nelle gerarchie nerazzurre e che stanno deludendo.

In cima alla lista dei giocatori in uscita ci sono Brozovic, Dumfries e Correa. Il primo potrebbe lasciare l’Inter destinazione Barcellona (ma non in cambio di Kessié), il secondo dovrà rilanciarsi in campionato se l’Inter vuole tornare a valutarlo 60 milioni come dopo il Mondiale mentre per il terzo la situazione è più complicata. Acquistato dalla Lazio per oltre 30 milioni, l’attaccante argentino quest’anno ha giocato solamente 817′ in tutte le competizioni. L’ipotesi più percorribile è quella di un prestito.

Per quanto riguarda giocatori in scadenza e in prestito, solo Acerbi è quasi sicuro di rimanere all’Inter. Ma i nerazzurri dovranno trovare un accordo con la Lazio per il riscatto. Per il resto, la società ha proposto un rinnovo di contratto solamente a Dzeko e De Vrij, ma entrambe le trattative sono ferme. De Vrij ha perso il posto da titolare per lasciarlo, appunto, ad Acerbi e Dzeko vorrebbe un biennale contro l’annuale offerto dai nerazzurri. Poi c’è il capitolo Lukaku. Il belga a fine stagione tornerà a Londra e l’Inter, considerando l’ingaggio alto e il rendimento basso, per ora non è intenzionata a trovare un accordo con il Chelsea per prolungare il prestito.

Premier League su Onana, l’Inter si guarda intorno

Abbiamo già detto che nessuno in questo momento è incedibile, e questo vale anche per Andre Onana. Con il camerunense i nerazzurri hanno trovato una certezza fra i pali con il portiere che si è guadagnato il posto da titolare e l’amore dei tifosi.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate all’estero, in particolar modo in Premier League e Chelsea, Tottenham e Manchester United hanno messo gli occhi sul portiere nerazzurro. L’Inter non vorrebbe privarsene, ma sarebbe difficile rifiutare un’offerta di 60/70 milioni.

Per questo motivo Marotta e Ausilio si stanno già guardando intorno per un eventuale sostituto. Il primo nome è quello di Guglielmo Vicario, attualmente all’Empoli, società con cui l’Inter ha buoni rapporti anche grazie alle trattative che riguardano Pinamonti, Satriano e Asllani.