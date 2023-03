Botta in allenamento, paura per Dybala: le ultime dall’Argentina

Brutte notizie per la Roma dal ritiro della Nazionale argentina: Mourinho in ansia per le condizioni di Paulo Dybala

Dall’Argentina non arrivano buone notizie per la Roma: Paulo Dybala rischia di saltare la partita con Panama a causa di un problema alla spalla destra.

La Roma, dopo la sosta del campionato, affronterà la Sampdoria e per l’occasione José Mourinho potrebbe essere costretto a fare a meno di Paulo Dybala. L’attaccante argentino, infatti, è uscito malconcio dall’ultima seduta di allenamento della Nazionale guidata da Lionel Scaloni.

In particolar modo, come riportato da Espn, Dybala avrebbe rimediato una botta alla spalla dopo uno scontro fortuito con Angel Correa, attaccante in forza all’Atletico Madrid.

Roma, paura per Dybala in Nazionale

Paulo Dybala si sarebbe toccato diverse volte la spalla destra, ma avrebbe comunque continuato ad allenarsi senza grandi problemi.

Un sospiro di sollievo per il ct Scaloni e per la Roma che già diverse volte ha dovuto fare a meno dell’ex Juventus. Ad ogni modo, in via precauzionale, La Joya potrebbe saltare la partita in programma domani contro Panama.