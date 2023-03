Alla Juventus a vita: il ritorno che non ti aspetti prende quota

La Juventus è sempre attiva sul calciomercato e starebbe valutando in maniera concreta il ritorno di un importante giocatore alla Continassa

Non c’era modo migliore di arrivare all’ultima sosta della stagione per la Juventus. I bianconeri hanno conquistato l’accesso ai quarti di finale di Europa League, nonché battuto l’Inter di corto muso fra le mura nerazzurre di San Siro.

Nonostante una penalizzazione di quindici punti e le varie problematiche di carattere giudiziario che vedono direttamente coinvolta la società bianconera, la truppa guidata da Massimiliano Allegri continua a mettere a referto sul campo risultati positivi. A dimostrazione di come la squadra non sia assolutamente intenzionata a mollare. Per quanto possibile, la nuova dirigenza cercherà comunque di potenziare/sistemare la rosa sul calciomercato e, tra le altre cose, si pensa anche al reparto offensivo.

Come noto, infatti, si registra non poca incertezza circa il futuro di Dusan Vlahovic, che non è mai riuscito ad inserirsi a pieno nel contesto torinese. Complice pure la pubalgia che lo ha costretto a rimanere lontano dal terreno di gioco per diverso tempo. L’interesse nei confronti del bomber serbo non manca di certo (vedi Premier o Real Madrid) e davanti ad un’offerta intorno ai 70-80 milioni la ‘Vecchia Signora’ potrebbe dirgli addio. In entrata, invece, un’idea abbastanza concreta sarebbe quella del ritorno di Alvaro Morata alla Continassa, pupillo di Allegri.

Calciomercato Juventus, idea Morata per l’attacco

A riferirlo è ‘Gazzetta.it’, secondo cui il calciatore spagnolo – rimasto legato alla Juventus – firmerebbe perfino un contratto a vita col club bianconero. Morata, inoltre, ha prolungato il proprio accordo scritto con l’Atletico Madrid fino al 2024 e ciò potrebbe favorire anche un’eventuale intesa a cifre basse per un nuovo trasferimento.

Per giunta, nel modulo che sta utilizzando la ‘Vecchia Signora’ quest’anno lui potrebbe agire sia da centravanti che da seconda punta. La sua presenza sarebbe d’esempio per i giovani provenienti dalla seconda squadra, dato che Morata ha vissuto questo tipo di esperienza ai tempi del Real Madrid. Il ritorno del classe ’92 potrebbe essere legato alla partenza di Milik, anche se in realtà – come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it – il riscatto del polacco a fine stagione appare molto probabile, pure per via dei costi accessibili. Staremo a vedere.