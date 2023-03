Tra ballottaggi e forfait: le probabili formazioni di Italia-Inghilterra

L’Italia di Roberto Mancini prepara l’esordio nel girone di qualificazione ad Euro 2024. Di fronte l’Inghilterra: ecco le probabili formazioni

Giornata di vigilia per l’Italia di Roberto Mancini. Gli azzurri, campioni in carica, iniziano il loro cammino verso Euro 2024. La prima sfida delle qualificazioni è contro l’Inghilterra, subito la rivincita della finale di Wembley.

Il CT non avrà a disposizione diversi big, da Chiesa e Immobile a Dimarco. Non è ancora pronto anche il capitano, Leonardo Bonucci. Ieri il difensore azzurro ha continuato a lavorare in palestra, saltando entrambi gli allenamenti sul campo. Al momento la grande certezza di Mancini è il centrocampo: al Maradona, contro la Nazionale di Southgate, dovrebbe essere confermato il reparto protagonista ad Euro 2020, con Jorginho regista e Verratti e Barella. C’è attesa anche per il debutto di Retegui: il centravanti si gioca una maglia da titolare con Scamacca.

Italia-Inghilterra, i ballottaggi e le probabili formazioni

In difesa l’unico certo della titolarità è Acerbi, al suo fianco è ballottaggio aperto tra Toloi e Romagnoli, con il primo al momento favorito. I due terzini dovrebbero essere Di Lorenzo e Spinazzola.

Nel tridente offensivo quattro esterni si giocano due maglie: Berardi, Gnonto, Politano e Pellegrini. Ecco le probabili formazioni di Italia-Inghilterra.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Toloi, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Pellegrini, Scamacca, Berardi. Ct. Mancini.

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Maguire, Stones, Shaw; Bellingham, Rice, Henderson; Saka, Kane, Foden. Ct. Southgate.