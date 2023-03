La Juve mette la freccia a destra: Cuadrado al capolinea

Cambiamenti in vista per la Juventus, Cuadrado ai saluti: ecco uno dei profili preferiti per la nuova fascia bianconera

Dopo otto stagioni con la maglia della Juventus, l’avventura bianconera di Juan Cuadrado sta per giungere al termine. Al termine della stagione, scadrà il contratto del colombiano, che in questi anni è stato grande protagonista ma è ormai giunto a fine corsa. Il suo addio apre le porte a un nuovo ciclo sulla fascia destra, per la quale il club torinese potrebbe guardare sempre in Sudamerica.

Occhio infatti al brasiliano Vanderson, classe 2001, in forza al Monaco. L’ex Gremio si sta imponendo come uno dei prospetti più interessanti nel ruolo a livello internazionale. Giocatore di grande gamba e capace di fare tutta la fascia, sarebbe l’ideale per rilevare l’eredità di Cuadrado. In questa stagione, 4 assist in 30 presenze, dunque buone propensioni offensive. La Juventus pensa a un cambio di rotta netto in quella zona di campo, poiché anche De Sciglio non fornisce garanzie in quella posizione. Il profilo di Vanderson viene monitorato con grande attenzione e potrebbe giocare a favore dei bianconeri il fatto che sia gestito dalla stessa agenzia di Kaio Jorge.

Calciomercato Juventus, Vanderson per il dopo Cuadrado: gli ostacoli

Tuttavia, l’assalto al brasiliano non si prospetta affatto semplice per diversi motivi. Innanzitutto la valutazione molto elevata che il Monaco fa del cartellino del suo talento.

Come riportato da ‘Sport’, infatti, in Spagna, di fronte a un primo sondaggio da parte del Barcellona, la richiesta avanzata ai blaugrana sarebbe stata addirittura di 60 milioni di euro. Un muro molto alto, significativo del fatto che i monegaschi non intenderebbero, in questo momento, privarsi del proprio giocatore, se non a fronte di una offerta ‘indecente’. Del resto, il contratto in essere del laterale ha scadenza nel 2027. Un altro tema caldo, come facilmente intuibile, è proprio quello della concorrenza. Sono già in tanti ad aver messo gli occhi su Vanderson. E la Juventus, dal canto suo, è alle prese con le ben note incognite legate al proprio futuro, con i processi sportivi che potrebbero causare notevoli scossoni e influire sull’operatività di mercato.