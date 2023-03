Juventus, vagonata di soldi in arrivo: “Rabiot firma a breve”

Annuncio improvviso su Rabiot, nel giorno dell’intervista rilasciata dal francese riguardo al suo futuro. Tutti i dettagli

Il calciomercato della Juventus ruota attorno al nome di Adrien Rabiot. È sul futuro del centrocampista francese il grande punto interrogativo in casa bianconera.

Come noto, infatti, l’ex PSG è ancora in scadenza di contratto nel prossimo giugno e le parti devono ancora discutere il possibile rinnovo. Le sirene estere e in particolare della Premier League rischiano di farsi sempre più insistenti, anche se nelle ultime ore il francese ha mandato un messaggio ai bianconeri: “Per il momento non ci sono novità, ma sicuramente parleremo presto. Tra circa due mesi la stagione sarà finita e proveremo a discutere, ma io sono tranquillo. C’è la possibilità di andare via ma anche la possibilità di firmare un altro contratto con la Juve per tutte quelle ragioni che ho spiegato prima”.

“Mi sento bene a Torino – ha annunciato Rabiot – faccio un bel lavoro nel club e c’è un buon rapporto coi dirigenti, i compagni e l’allenatore. Anche lui mi ha aiutato in due anni oltre a darmi molta fiducia. Credo che tutto questo sia importante per stare bene e quindi fare la scelta giusta per il mio futuro”. Le big di Premier, però, restano in agguato e potrebbero presto partire all’assalto del calciatore per la firma a parametro zero.

Calciomercato Juve, minaccia Arsenal per Rabiot: “Contratto da 40 milioni”

Ilario Di Giovambattista di ‘Radio Radio’ ha annunciato: “Rabiot va all’Arsenal. Lui sta parlando molto con l’Arsenal e tra un po’ la mamma-agente firma. La Juve ha dei paletti: è un peccato perché adesso sta facendo veramente bene”.

Questa l’indiscrezione lanciata dal giornalista: la mamma-agente starebbe dunque trattando in modo serio con l’Arsenal. La Premier League, stando a Di Giovambattista, dovrebbe essere il prossimo approdo del francese. La Juventus, dal canto suo, vorrebbe trattenerlo ma l’ingaggio chiesto sembra impossibile: 10 milioni netti per i prossimi 4 anni. Staremo a vedere.