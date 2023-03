Juve, obiettivo rinnovo: scelto il sacrificato per arrivare alla firma di Rabiot

La Juventus punta a rinnovare il contratto di Adrien Rabiot: scelto il sacrificio che consentirebbe la firma del francese

Tra le note più positive della stagione della Juventus c’è certamente Adrien Rabiot. Il centrocampista francese ha già collezionato nove reti in stagione e si è rivelato una pedina chiave per Massimiliano Allegri.

Da giocatore destinato alla partenza, destinazione Manchester United, il transalpino si è conquistato a suon di prestazioni eccellenti una maglia da titolare e la Juventus vorrebbe cercare di rinnovare il suo contratto, in scadenza a giugno. Rabiot potrebbe già accordarsi con altri club e per lui si è parlato anche di un possibile ritorno al Paris Saint-Germain, ma il giocatore ha parlato chiaro e ha aperto le proprie porte ad un rinnovo con la Juventus.

Sondaggio CM.IT, via Bonucci per rinnovare Rabiot

Oltre al Paris Saint-Germain, anche l’Arsenal sta seguendo con attenzione il giocatore e sarebbe pronto a mettere sul piatto 10 milioni di euro netti annui per quattro stagioni.

A tal proposito, visto l’aumento dell’ingaggio per il francese, abbiamo chiesto sul nostro account Twitter di quale giocatore la Juventus dovrebbe privarsi per ottenere quel tesoretto da utilizzare per il rinnovo di Rabiot. E la scelta è stata piuttosto unanime: il 66% ritiene che la Juve debba sbarazzarsi di Leonardo Bonucci per fare in modo di avere i soldi necessari al rinnovo del centrocampista transalpino.

Il difensore, senatore dello spogliatoio bianconero, è alle prese con diversi problemi fisici, non ultimo un infortunio che gli impedirà anche di giocare in Nazionale: in stagione ha giocato 21 presenze tra coppe e campionato, ma la maggior parte prima della sosta Mondiale. Complici quindi il poco impiego e le prestazioni tutt’altro che sufficienti, da qui la decisione di scegliere lui come giocatore da sacrificare. Molto più indietro Paul Pogba, che fino ad ora ha collezionato fino ad ora solo due presenze e il suo ingaggio è stato un vero e proprio flop. Pogba è stato votato dal 24% dei votanti. Molto più indietro Dusan Vlahovic (8%) e Manuel Locatelli, scelto solo dal 2% dei partecipanti al sondaggio.