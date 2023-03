L’Italia perde i pezzi, Bonucci fuori causa: i tempi di recupero

Brutta tegola per la Nazionale che coinvolge anche la Juventus: già deciso il ritorno a casa, almeno due settimane di stop

Una defezione dopo l’altra. La dieci giorni dell’Italia è un vero e proprio calvario per Roberto Mancini. Il commissario tecnico fa i conti con le continue indisponibilità dei calciatori convocati.

Ecco allora che dopo le rinunce di Provedel, Dimarco e Chiesa, anche Leonardo Bonucci alza bandiera bianca. L’infortunio accusato contro la Sampdoria impedirà con ogni probabilità al difensore della Juventus di essere a disposizione della Nazionale per le sfide in programma contro Inghilterra (domani a Napoli) e Malta (domenica 26 marzo). Un doppio appuntamento che dà inizio al cammino degli azzurri verso Euro 2024, competizione in programma in Germania tra poco più di un anno nella quale l’Italia difenderà il titolo vinto a Londra.

Allora Bonucci era in campo, ora non ci sarà: contro l’Inghilterra il difensore farà parte della spedizione italiana a Napoli, pur senza poter scendere in campo. Terminato il match al ‘Maradona’, il bianconero potrebbe fare ritorno a Torino e dedicarsi al recupero in vista della ripresa del campionato.

Italia, Bonucci ko: quando tornerà in campo

Non un forfait a sorpresa quello di Bonucci che si era presentato al raduno già in condizioni non perfette. Il difensore della Juventus attualmente non è in condizione di allenarsi e l’ipotesi più probabile è che faccia ritorno al club di appartenenza dopo l’Inghilterra.

Come con Chiesa, è possibile che il commissario tecnico non provveda ad integrare l’elenco di convocati che scenderebbe a 28 calciatori. Intanto la squadra si sta preparando per la sfida di domani sera contro l’Inghilterra, l’ennesimo incrocio tra le due Nazionali che negli ultimi anni si sono affrontate sia agli Europei 2020 che in Nations League.