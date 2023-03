Inter, altri guai: lascia la Nazionale, rischia un lungo stop

Altra tegola per l’Inter, il giocatore lascia la Nazionale e torna a Milano: infortunio preoccupante, possibile lunga assenza

Momento davvero difficile per l’Inter, arrivata alla pausa con i malumori legati alle ultime sconfitte in campionato, non mitigati dal passaggio del turno in Champions League contro il Porto. Nerazzurri che dovranno fare quadrato prima del convulso finale di stagione, in vista del quale però rischiano di esserci nuovi problemi. Simone Inzaghi è infatti in ansia per le condizioni di Milan Skriniar.

Di recente, il giocatore slovacco era stato limitato da condizioni fisiche precarie, disputando solo alcuni minuti nel finale della gara di ritorno contro il Porto, la scorsa settimana. Ha risposto alla convocazione della sua Nazionale, venendo però rimandato indietro dopo le visite mediche per valutare i suoi problemi alla schiena. Il difensore tornerà a Milano a curarsi e al sito ufficiale della propria federazione ha dichiarato: “Purtroppo non posso partecipare agli incontri della nazionale in campo, li guarderò entrambi solo da spettatore. Se i medici mi lasceranno andare, cercherò di venire allo stadio a tifare i ragazzi”. Skriniar salterà dunque le prime sfide di qualificazione a Euro 2024 della Slovacchia in casa contro il Lussemburgo e in trasferta contro la Bosnia. Ma il rischio è che la sua assenza possa protrarsi molto più a lungo e complicare decisamente i piani per il finale di stagione, suoi e dell’Inter.

Inter, Skriniar torna a Milano: Inzaghi teme un lungo stop, come sta

Non arrivano infatti notizie incoraggianti dallo staff medico della Slovacchia, che ha visitato Skriniar. Gli esiti mettono a rischio la presenza del centrale anche per gli impegni dopo la pausa, tra campionato, Coppa Italia e Champions League.

Il medico della nazionale slovacca, Zsolt Fegyveres, ha spiegato che il giocatore ha dolore anche a riposo, con un disco intervertebrale che gli sta dando molti problemi. Le condizioni di Skriniar andranno valutate dunque anche dallo staff medico interista, per capire in quanto tempo le cure potranno fare effetto. Il rischio, per Inzaghi, di non averlo a disposizione immediatamente dopo la pausa, in questo momento, appare comunque piuttosto elevato.