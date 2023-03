Rivoluzione Inter, Marotta tenta il colpo grosso a Napoli

Per sostituire Skriniar, l’Inter – secondo il giornalista turco – potrebbe provare a strappare al Napoli uno dei suoi titolarissimi

Con il ko in casa contro la Juventus, l’Inter è scivolata al terzo posto alle spalle della Lazio che ha due punti in più. I nerazzurri, tra l’altro, sarebbero quarti secondo la classifica del campo con proprio i bianconeri staccati a 56 e virtualmente secondi in attesa del ricorso.

I dati sulle sconfitte collezionate in questo campionato sono evidenti, già addirittura 9 ko in 27 partite: la peggiore delle prime 8 della classifica (l’Udinese è a 7). Preoccupante anche il dato sui gol subiti, addirittura 31 dopo che la difesa era stata uno dei punti di forza dell’Inter negli ultimi anni. Sicuramente ha influenzato la faccenda Skriniar, sia sul mercato che per gli infortuni, ma inevitabilmente una riflessione va fatta. Anche perché Marotta dovrà sostituire lo slovacco che è stato il perno principale della retroguardia nerazzurra in queste stagioni. Il suo addio a zero è una brutta botta e intanto la dirigenza si sta guardando attorno da mesi. Si è parlato a gennaio di Demiral, ma senza trovare l’accordo con l’Atalanta, poi di Lindelof con il ‘no’ dello United e anche di Becao. Tutti nomi, almeno sulla carta, spendibili anche per l’estate. Ma in mezzo a questi nomi spunta anche la suggestione che porta a Kim del Napoli.

Inter, dalla Turchia: Marotta pensa a Kim

Nel Napoli che si avvia alla vittoria dello scudetto senza essere minimamente scalfito da alcun avversario, grande parte ha fatto ovviamente l’attacco atomico tra Osimhen e Kvaratskhelia, ma anche la difesa granitica. Che ha perso Koulibaly, ma ha guadagnato un Kim Minjae che è semplicemente diventato il miglior difensore della Serie A e uno dei migliori in Europa.

Il sudcoreano era nell’orbita del nostro campionato da tempo, non a caso anche Tare lo ha seguito da vicinissimo, se ne era innamorato calcisticamente e avrebbe voluto portarlo alla Lazio. Ma non c’erano le condizioni economiche. Il Napoli lo ha scelto poi come erede di Kooulibaly e ora ne raccoglie i frutti con una delle difese migliori in Europa. Spalletti non rinuncia mai a Kim, ormai giocatore completo sia a livello tecnico che tattico. Una crescita clamorosa che ovviamente non è sfuggita a nessuno in Europa, tra i top club e non solo. Secondo il giornalista turco Ekrem Konur, l’Inter potrebbe muoversi per provare a strappare il centrale sudcoreano al Napoli la prossima estate.

Gli azzurri però non hanno intenzione di privarsi già tra pochi mesi di Kim, che ha grandi estimatori soprattutto in Premier League, Manchester United e Tottenham in primis. Come vi abbiamo già raccontato a febbraio, Giuntoli sta spingendo per il rinnovo del giocatore e l’eliminazione della clausola rescissoria che ad ora è inferiore ai 50 milioni. C’è distanza tra richiesta e offerta per l’aumento dell’ingaggio, con United in pole e poi PSG e Real Madrid da non scartare affatto. In questo scenario appare comunque difficile, per non dire impossibile, pensare che l’Inter possa anche solo pensare di avvicinarsi al giocatore del Napoli.