Rivoluzione in panchina e ritorno di fiamma: Maldini piazza il colpo a centrocampo

Il giocatore potrebbe andare via dopo il cambio di allenatore. Il Milan è pronto ad approfittarne: ecco la situazione

Un anno fa, di questi tempi, il futuro di Franck Kessie era già stato scritto, con la scelta di lasciare il Milan per approdare al Barcellona. Trattative per il rinnovo, così, interrotte e niente firma. L’ivoriano, poi, nei tre mesi restanti, è riuscito comunque a dare una mano importante a Stefano Pioli per la conquista dello storico Scudetto.

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno così avuto tutto il tempo per provare a mettere le mani su un nuovo centrocampista per sostituire l’ex Atalanta. Tutto era stato apparecchiato per l’acquisto di Renato Sanches, un’opportunità di mercato – costava circa 12 milioni di euro – che il Milan aveva deciso di cogliere. Poi, come è noto, però, in estate le cose andarono diversamente.

Il cambio di proprietà e la trattativa per il rinnovo dei due dirigenti ha di fatto bloccato lo sbarco in Italia del portoghese, che successivamente ha deciso di accettare il pressing del Psg. Una scelta quella dell’ex Bayern dettata anche dalla presenza sotto la Torre Eiffel di Christophe Galtier e Luis Campos. Impossibile non cedere al corteggiamento di due degli artefici principali della sua crescita, dopo gli anni complicati tra Germania e Inghilterra.

Nel giro di pochi mesi, però, le cose sono cambiate completamente. L’uomo mercato del Psg e il suo allenatore sono finiti nel mirino della critica e Nasser Al Khelaifi sta seriamente pensando all’ennesima rivoluzione a fine stagione. Con l’addio di Galtier e Campos, inevitabilmente, verrebbero messi in discussioni tutti i loro acquisti e chiaramente anche quello di Renato Sanches, pronto a fare le valigie in estate.

Calciomercato Milan, Sanches torna di moda

La stagione sotto la Torre Eiffel del portoghese, d’altronde, non sta andando bene e potrebbe davvero cercare un rilancio altrove.

Il Milan, che nel frattempo, non è riuscito a trovare un sostituto di Kessie, potrebbe, dunque, tornare a trattare il suo arrivo. Più di una bozza d’accordo tra le parti d’altronde era stata trovata e riallacciare i contatti non appare così difficile. Attenzione chiaramente anche a nuove piste, con l’Inter, ad esempio, che potrebbe farsi sotto se dovesse cedere Marcelo Brozovic.