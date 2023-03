Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 21 marzo

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, martedì 21 marzo 2023

Sulla ‘Gazzetta dello Sport’ protagonista il mercato. “Un’Inter in uscita“, con il volto di Lukaku e lo ‘schieramento’ di ben undici giocatori sul mercato. “Il Milan pensa a Luis Enrique“, intanto, in panchina, secondo Walter Sabatini. Mentre la Juventus ci prova ancora a trattenere uno dei suoi big: “Piano-bis per Rabiot“.

Sul ‘Corriere dello Sport’, la rincorsa della Juventus può cambiare tutti gli scenari nella corsa Champions: “Fate i conti con la Juve“. Intanto, il Napoli e Osimhen, davanti, volano: “Osi l’uomo bionico, nessuno è come lui“. Tengono ancora banco le polemiche post derby tra Roma e Lazio: “Lotito: “Il mio scontro con Mou”“.

Su ‘Tuttosport’, invece, le polemiche che tengono ancora banco sono quelle legate a Inter-Juventus, ma il designatore Rocchi difende l’operato dell’arbitro Chiffi sul presunto mani di Rabiot: “Anche Rocchi smonta l’Inter“. Intanto l’Italia in ritiro per i primi match di qualificazione a Euro 2024, ma in una situazione complicata: “Povera Italia, Mancini duro: “Siamo pochi”“. E tra gli azzurri, però, c’è già un nome caldo di mercato: “Retegui in pole per il nuovo attacco Milan“.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di martedì 21 marzo 2023

All’estero, in Spagna si parla non solo del recente Clasico ma anche del ritorno di un grande protagonista sportivo. Carlos Alcaraz vince a Indian Wells e punta di nuovo la posizione numero 1 in classifica Atp: “El numero 1 ha vuelto“, il titolo di ‘As’.

In Inghilterra, invece, un tema caldo è quello dell’esclusione obbligata, per infortunio, dai convocati dell’Inghilterra, di Rashford, che era in un grandissimo momento di forma: “Rashford ruled out“, titola il ‘Daily Express’.