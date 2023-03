Milan, niente big match per Messias: ecco quando rientra | CM.IT

Il giocatore non ci sarà per la prima sfida contro il Napoli. Si sottoporrà a nuovi esami la prossima settimana per fare ulteriore chiarezza

Procede senza intoppi il recupero di Junior Messias. Il brasiliano, fermatosi nel match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, contro il Tottenham, è costantemente monitorato dal Milan, che spera di riabbracciarlo proprio per la doppia sfida europea dei quarti, contro il Napoli.

La prossima settimana – come appreso da Calciomercato.it – l’ex Crotone si sottoporrà a nuovi controlli che saranno utili per ottenere il via libera al ritorno in gruppo. Ad oggi, dunque, non è possibile sapere con certezza quando Stefano Pioli potrà tornare a disporre del suo esterno. E’ molto probabile però, che Messias rientri tra i convocati già per la partita di campionato, contro l’Empoli, in programma nel weekend di Pasqua.

In questo momento, invece, è da escludere una sua presenza per la sfida al Maradona, la partita, dopo la pausa per le nazionali, in programma domenica 2 aprile. Un match ugualmente importante per il Milan, che dopo i ko contro Fiorentina e Udinese e il pari con la Salernitana, è obbligato a tornare a fare risultato per non veder fuggire via il treno Champions.

Milan, Messias fondamentale: il brasiliano ha stupito tutti

Junior Messias è certamente uno dei calciatori più criticati della rosa del Milan. Il brasiliano paga il fatto di giocare nel ruolo, quello di esterno di destra, in cui i tifosi, ormai da anni, si aspettano il grande colpo.

L’ex Crotone, però, non è certo il peggiore e i suoi numeri dicono che è addirittura il terzo goleador della squadra di Stefano Pioli. Messias, infatti, ha messo a segno quattro gol in Serie A e uno in Champions League. Meglio hanno fatto solamente Leao e Giroud.

Messias, soprattutto nell’ultimo periodo, è diventato una pedina importante dello scacchiere del tecnico di Parma, che con il passaggio alla difesa a tre, lo ha schierato, un po’ a sorpresa, come quinto a tutta fascia, ottenendo ottime risposte. Il brasiliano ha così, annullato Perisic, a Londra, con una grande prova difensiva, e ha trovato due reti importanti, contro Atalanta e Monza, risultando uno dei più pericolosi. Il recupero dell’ex Crotone non può dunque che essere positivo per il Milan e il suo tecnico.