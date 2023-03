Inter in ansia per il big: allarme UFFICIALE dalla Nazionale

Un importante giocatore dell’Inter è alle prese con un infortunio serio che potrebbe tenerlo lontano dai campi a lungo: annuncio ufficiale

Non è un momento semplice per l’Inter e a peggiorare la situazione c’è l’infortunio di Milan Skriniar, che è stato costretto a saltare anche la gara contro la Juventus. Il centrale classe ’95, inoltre, non potrà prendere parte alle prime due sfide con la Nazionale valide per la qualificazione ad Euro2024.

A riferirlo è stata la Federazione slovacca attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. L’ex Sampdoria, dunque, si vede obbligato a fare subito ritorno in quel di Milano: “Il capitano della Slovacchia, Milan Skriniar, è apparso oggi alla riunione della Nazionale – si legge nel comunicato -. Soffre da tempo di problemi alla schiena e lunedì è stato sottoposto ad ulteriori visite mediche. È stato anche visitato dai medici della nazionale Zsolt Fegyveres e Jozef Almasi presso l’Hotel Delfin a Senec, sede temporanea della nazionale. Le condizioni del calciatore sono così gravi che non potrà giocare né contro il Lussemburgo, né contro la Bosnia Erzegovina“.

Non è tutto, perché dalla patria di Skriniar giungono anche dichiarazioni estremamente poco rassicuranti, sul suo problema fisico, da parte del medico della Nazionale Zsolt Fegyveres: “Milan mi ha contattato per la prima volta una mese fa più o meno, dicendomi che avvertiva dolore alla schiena. Poi a Milano ha iniziato la fisioterapia e le cure mediche. Gli hanno dato delle pillole, ma non è servito a nulla. Dopodiché è stato sottoposto ad una risonanza magnetica, che ha rivelato danni al disco intervertebrale. Le sue condizioni sono peggiorate e adesso sente dolore anche a riposo. Non è in grado di aiutarci nelle prossime gare di qualificazione“.

Inter, allarme Skriniar: torna subito a Milano per curarsi

Un vero e proprio allarme, con l’Inter che si augura che Skriniar possa tornare regolarmente a disposizione di Inzaghi il più in fretta possibile. Nell’arco di due giorni al massimo il calciatore dovrebbe rientrare a Milano, dove proseguirà la terapia per curarsi e guarire dall’infortunio.

Mentre il ritorno in campo, ad oggi, è un’incognita. Aprile sarà un mese di fuoco per la ‘Beneamata’ e l’eventuale assenza dello slovacco potrebbe sicuramente condizionare molto la truppa nerazzurra. Per questo aumenta la preoccupazione nell’ambiente. Vi terremo aggiornati.