Il Milan si porta avanti: contatti per un centrocampista a sorpresa

Maldini avrebbe individuato un rinforzo a centrocampo per il Milan, allacciando i primi contatti: gioca nel Porto e piace anche al Manchester United

Il Milan è già proiettato alla prossima stagione sul mercato, consapevole di dover sistemare parecchie falle nella propria rosa. Maldini e Massara hanno scoperto un mercato estivo poco efficace in questa stagione, per cui loro compito sarà quello di rimediare. Nella speranza di ritrovarsi ancora con le risorse della qualificazione in Champions League.

Pioli ha dovuto addirittura cambiare modulo per ritrovare determinati equilibri, ma appare comunque ovvio come sulla trequarti manchi qualità. Non solo, perché in difesa ci sono poche alternative così come sulle corsie esterne. A centrocampo Tonali e Bennacer non hanno sostituti, non a caso l’assenza dell’algerino è pesata parecchio in queste settimane. Anche per questo il Milan, secondo indiscrezioni che arrivano dalla Serbia, avrebbe messo nel mirino un centrocampista esperto come Marko Grujic. Si tratta di uno dei punti fermi del Porto, appena eliminato dall’Inter in Champions League. È un classe ’96, è nel pieno della carriera e ha maturato un’esperienza molto importante tra club e nazionale. I rossoneri, secondo ‘telegraaf.rs’, avrebbero messo gli occhi su di lui come possibile rinforzo per il centrocampo che verrà.

Calciomercato, il Milan pensa a Grujic del Porto: concorrenza a una big inglese

Come detto, il Milan starebbe pensando a Marko Grujic. L’indiscrezione è stata lanciata da un quotidiano serbo su uno dei beniamini anche della nazionale, titolare del Porto in questa stagione. Il classe ’96 sette anni fa è stato acquistato dal Liverpool, ma in maglia Reds non è riuscito a imporsi incappando in una serie infinita di prestiti. Gli ultimi due proprio ai Dragoes, che alla fine hanno deciso di acquistarlo al terzo tentativo.

Quest’anno ha collezionato 30 presenze con 1 gol e 1 assist in tutte le competizioni, giocando quasi sempre da titolare ad eccezione dei momenti in cui è stato fermo per infortunio. Contro l’Inter ha giocato 180 minuti nel doppio confronto, non è riuscito ad avere la meglio. La Serie A in qualche modo è nel suo destino, visto che molto spesso negli ultimi tre anni è stato accostato anche alla Lazio, come possibile erede di Milinkovic-Savic, di cui è compagno di nazionale. Second il ‘Telegraaf’, il Milan starebbe prendendo seriamente informazioni su di lui e avrebbero addirittura allacciato già i contatti attraverso degli intermediari.

La stessa cosa, però, ha fatto anche il Manchester United che quindi sarebbe il grande concorrente di Maldini per Grujic. I Red Devils sono rivali temibilissimi per il Milan, ma potrebbe non essere da sottovalutare anche la lunga militanza e il legame del giocatore gli ‘acerrimi nemici’ del Liverpool. Di cui il serbo si è sempre dichiarato tifoso. Di sicuro non sarebbe un’operazione a buon mercato, ma forse neanche così esosa. In ogni caso siamo agli inizi.