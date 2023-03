“È punibile”: Polemiche Inter-Juventus, Calvarese dice tutto

L’ex arbitro sul canale Twitch di Tv Play: “Chiffi non mi è piaciuto. La tecnologia deve restituire certezze”

“Chiffi non mi è piaciuto, ma non è piaciuto anche a Rocchi. Io credo che sia un arbitro in crescita e fare il derby d’Italia non è facile, però sicuramente avrebbe potuto fare meglio”. Lo ha detto Giampaolo Calvarese a Calciomercato.it, in onda sul canale Twitch di Tv Play, in merito agli episodi di Inter-Juventus che hanno scatenato un mare di polemiche.

“Per me su Vlahovic c’è un immagine in cui sembra che prenda effettivamente il pallone con il braccio, una forse no mentre su Rabiot, per me, dopo il check, fanno vedere le prime due, poi la terza e devo dire che effettivamente si percepisce il tocco – ha sottolineato l’ex arbitro a Tv Play – Su Vlahovic, invece, ho qualche dubbio. Chiaramente non è possibile che nel 2023, in una gara come questa, non si possono avere immagini. La tecnologia deve restituire certezze”.

“Il primo di Rabiot, secondo me è punibile – evidenzia Calvarese a proposito del presunto tocco col braccio del calciatore della Juventus – Il secondo è un tocco quando va a sbattere contro Vlahovic, dunque non punibile; mentre il terzo, sempre di Vlahovic, se ci fosse un fallo di mano sarebbe effettivamente punibile. Ovvero si sarebbe potuto portarlo all’on-field review per annullare il gol di Kostic“.