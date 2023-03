Conte e non solo: doppio ritorno con derby

In Inghilterra danno imminente l’addio del tecnico salentino alla panchina del Tottenham, col quale è in scadenza di contratto a giugno

La sfuriata post pareggio col Southampton dovrebbe costare molto caro ad Antonio Conte. Stando al ‘Telegraph’, infatti, il patron del Tottenham Levy è intenzionato a chiudere il rapporto con il tecnico salentino in anticipo rispetto alla scadenza del contratto fissata a giugno. Il divorzio, con tanto di ufficialità, sarebbe atteso per questa settimana. Per il futuro di Conte resta attuale l’ipotesi di un ritorno in Italia, lasciata di nuovo nell’estate 2021 dopo la cavalcata Scudetto alla guida dell’Inter.

In queste ore hanno ripreso quota proprio le voci suggestive che parlano di un suo ritorno in nerazzurro, al posto di Inzaghi sempre sulla graticola per il deludente campionato. Domenica con la Juventus è arrivata la nona sconfitta in Serie A, con la qualificazione alla prossima Champions messa ora del tutto in discussione.

“L’Inter è la sua prima opzione“, ha detto Antonio Cassano alla ‘Bobo Tv’ a proposito del futuro di Conte. Il sondaggio Twitter di Calciomercato.it si allinea alle indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra e a quella di ‘FantAntonio’. I nostri follower vedono proprio l’Inter come soluzione migliore per Conte.

Conte all’Inter e Luis Enrique al Milan

Conte-Inter è stata l’opzione più votata, al pari di Luis Enrique-Milan rispettivamene col 30,1%. Ora senza squadra, l’ex CT della Spagna ha già allenato in Italia, alla Roma, all’inizio della sua carriera da tecnico.

L’ipotesi Luis Enrique per il Milan è stata ‘lanciata’ stamane dall’ex Ds giallorosso Sabatini, colui il quale portò il 52enne di Gijon sulla panchina romanista: “Se mi piacerebbe rivederlo in Serie A? Enormemente, è cresciuto, è all’altezza dei grandissimi. Ammesso che sia un tema la sostituzione di Pioli, non è escluso che lo faccia. Anzi: per come lo conosce, Massara non può non avere un pensiero su di lui”, le sue parole a ‘La Gazzetta dello Sport’.