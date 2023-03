Richiesta ufficiale dopo il derby: “Arbitri stranieri in Serie A”

Clima incandescente e polemiche dopo il Derby della Capitale tra Lazio e Roma. Sotto accusa la direzione arbitrale di Massa

Derby della Capitale incandescente all’Olimpico: alla fine è la Lazio a spuntarla tra le polemiche grazie al guizzo di Zaccagni nel secondo tempo.

La direzione di gara dell’arbitro Massa ha scatenato però le proteste della Roma, in dieci già dal primo tempo per il doppio giallo nei confronti di Ibanez. Nel finale di gara rosso anche per Marusic e Cristante, nervi testi anche negli spogliatoi con le scintille tra il patron laziale Lotito e Mourinho, quest’ultimo squalificato per la stracittadina. L’arbitraggio di Massa ha mandato su tutte le furie anche Roberto Pruzzo, ex goleador della Roma degli anni ’70 e ’80 e attuale opinionista sulle frequenze di ‘Radio Radio’. Parole pesanti quelle dell’ex attaccante nei confronti del fischietto di Imperia e di tutta la classe arbitrale.

Roma, Pruzzo attacca gli arbitri: “Così non si può andare avanti”

Pruzzo non va giù per il sottile e attacca: “La Roma deve chiedere ufficialmente di non essere più arbitrata da arbitri della Federazione italiana. Se fossi Friedkin chiederei un arbitro straniero, non c’è via di uscita. Da quando c’è Mourinho la Roma ha record di espulsioni”, ha tuonato Pruzzo.

Che prosegue nella sua accusa: “Ieri per avere un giallo quelli della Lazio dovevano fare cinque falli, mentre i romanisti venivano ammoniti ogni volta. Tra la Roma e gli arbitri ormai è una guerra. La Roma deve fare qualcosa, deve chiedere un confronto per trovare una via di mezzo con gli arbitri perché così non si può andare avanti”.