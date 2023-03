“Matematica certezza”: Inter-Juventus, la ‘bufera’ continua

Biasin a Tv Play: “Quello che è successo nelle ultime settimane rappresenta delle ingiustizie”

“Se il VAR deve esistere solo in caso di matematica certezza, noi ci troveremo sempre davanti questi casi di ingiustizia. A mio avviso è il protocollo a essere sbagliato, perché se invece di parlare di matematica certezza noi parliamo di probabilità, allora possiamo risolvere dei problemi che ci porterebbero delle ingiustizie”.

Così Fabrizio Biasin a Calciomercato.it, in onda sul canale Twitch di Tv Play, a proposito degli episodi – il presunto fallo di mano di Rabiot e quello certo poi di Vlahovic – che hanno infiammato il durante e il post derby d’Italia tra Inter e Juventus.

“Allegri dice che il VAR deve intervenire in caso di oggettività, sono d’accordo con lui e ieri quello è uno di quei casi – ha aggiunto il collega di ‘Libero’ – Ieri il gol andava annullato e la Juventus è stata più brava dell’Inter: ci sono questi due elementi fondamentali e uno non va in contrasto con l’altro. Quello che è successo nelle ultime settimane rappresenta delle ingiustizie – ha evidenziato in conclusione – Per me ieri in Inter-Juventus il tocco di mano di Vlahovic ha la matematica certezza”.