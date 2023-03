La notizia che si attendeva per Chiesa è arrivata: ora è anche UFFICIALE

Per Roberto Mancini le defezioni continuano ad arrivare: dopo Dimarco e Provedel, non ci sarà contro Inghilterra e Malta anche Chiesa

Cadono come birilli. Il primo giorno di raduno per l’Italia di Mancini in vista delle due gare che danno inizio alle qualificazioni agli Europei 2023 è stato scandito dalle defezioni.

Già tra i calciatori che, a causa di problemi fisici, sono stati costretti ad alzare bandiera bianca. A Provedel e Dimarco, già sostituiti rispettivamente da Carnesecchi e Emerson Palmieri, si è aggiunto anche Federico Chiesa.

Una rinuncia che era nell’aria ed è stata formalizzata in serata dopo che il calciatore della Juventus si è sottoposto agli accertamenti di rito al ‘J-Medical’. Esami che si sono resi necessari dopo l’infortunio accusato nel secondo tempo della sfida in casa dell’Inter e che avevano fatto temere il peggio. I controllo, invece, hanno escluso la presenza di lesioni ma hanno confermato che l’esterno bianconero non potrà essere a disposizione del commissario tecnico per la duplice sfida contro Inghilterra e Malta. Resta ora da vedere se Mancini opterà per chiamare un altro calciatore al posto di Chiesa, come fatto con Provedel e Dimarco, oppure se farà scendere a 29 gli azzurri.

#Chiesa non risponderà alla convocazione in Nazionale per le gare con Inghilterra e Malta @calciomercatoit — Giorgio Musso (@GiokerMusso) March 20, 2023

Italia, out Chiesa: i convocati per Inghilterra e Malta

Con Chiesa out, dopo Dimarco e Provedel, si assottiglia quindi la truppa azzurra, in attesa delle decisioni di Mancini.

Attualmente sono 29 gli azzurri a disposizione del commissario tecnico per la sfida di giovedì contro l’Inghilterra (a Napoli) e di domenica contro Malta in trasferta. Grande curiosità tra i convocati è Mateo Retegui, bomber del Tigre che ha detto sì all’Italia.

Questa la lista completa dei convocati:

Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Wladimiro Falcone (Lecce), Alex Meret (Napoli).

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Alessandro Buongiorno (Torino), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (West Ham), Alessio Romagnoli (Lazio), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Monza), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Wilfried Gnonto (Leeds United), Vincenzo Grifo (Friburgo), Simone Pafundi (Udinese), Matteo Politano (Napoli), Mateo Retegui (Club Atletico Tigre), Gianluca Scamacca (West Ham United).