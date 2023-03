Inzaghi è una furia: “L’ho rivisto con nove immagini”. Frecciata ad Allegri

Simone Inzaghi furibondo al termine del big match tra Inter e Juventus: le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico nerazzurro

L’Inter è su tutte le furie dopo la sconfitta nel Derby d’Italia contro la Juventus. Simone Inzaghi non trattiene la rabbia per la rete decisiva dei bianconeri, viziata dal presunto tutto di braccio di Rabiot prima del sinistro vincente di Kostic.

L’allenatore nerazzurro è furioso a fine partita intervenendo in conferenza stampa: “E’ una partita fortemente viziata da quello che è successo nel primo tempo. E’ inaccettabile, una cosa troppo grave ai tempi del VAR. Ci vuole rispetto: l’ho rivisto con nove immagini diverse e il gol della Juventus era irregolare“, la risposta piccata di Inzaghi alla domanda sulla rete di Kostic. Il tecnico piacentino è un fiume in piena e prosegue attaccando l’arbitro: “Se ho parlato con Chiffi? Era talmente grave, limpido e chiaro quello che è successo che non ho chiesto nulla sull’episodio. Noi chiediamo rispetto: sono successe due cose gravissime tra Monza e Juventus negli ultimi due mesi”.

Inter-Juventus, rabbia Inzaghi: “Ho faticato anche a parlare con la squadra”

Allegri dice di non voler entrare nelle polemiche arbitrali, con Inzaghi che lancia una frecciata al collega dalla sala stampa del ‘Meazza’. La replica del mister interista: “Non commento quello che dicono gli altri, ma solo dati di fatto. Mi viene difficile rispondere alle domande su moduli e gioco dopo quello che è successo nel primo tempo. Ho faticato anche a parlare con la squadra all’intervallo”.

Inzaghi successivamente spiega la sostituzione di Barella, che non ha gradito il cambio con Mkhitaryan: “Era ammonito e nervoso. Fisicamente inoltre negli ultimi tempi non è al meglio della condizione e sta stringendo i denti. La sosta sarà positiva, soprattutto perché recupereremo dei giocatori. Al ritorno in capo spero di ritrovare Bastoni, Gosens e Skriniar. Stasera anche Dimarco hai avuto dei problemi ed è stato costretto a chiudere la sostituzione”. L’esterno dell’Inter ha dovuto alzare bandiera bianca al 63′ per un risentimento muscolare ai retti addominali le sue condizioni daranno rivalutate nei prossimi giorni. Dimarco difficilmente potrà rispondere quindi alla convocazione del Ct Mancini per gli impegni della Nazionale azzurra contro Inghilterra e Malta, validi per le qualificazione al prossimo Europeo.