Inter nella bufera, non solo Inzaghi: “Sono i primi da cacciare”

Al netto delle polemiche, Inzaghi e non solo tornano nel mirino dei tifosi dopo il Derby d’Italia. Che cosa sta succedendo

L’Inter vista nel Derby d’Italia è stata tutt’altro che brillante. La squadra di Inzaghi ha creato pochissimi pericoli alla Juve ed impegnato Szczesny solo nel primo tempo con il tiro da fuori di Barella.

Al netto delle polemiche, la squadra nerazzurra ha steccato ancora in campionato e in uno scontro diretto che ha rimesso in corsa Champions anche la Juventus. Simone Inzaghi è così tornato al centro della bufera per il cammino in campionato. L’Inter, infatti, ha perso anche il secondo posto e si ritrova in piena lotta per il quarto posto. Ma non solo l’allenatore. Le dure critiche dei tifosi riguardano anche Marotta e la dirigenza nerazzurra.

Inter, anche Marotta al centro del ciclone: la reazione dei tifosi

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it.

Ok Inzaghi, ma i primi da cacciare sono Marotta e Co. — Bare DIPENDENTE 🖤💙 (@empezzodicuore) March 20, 2023

#Marotta se ci sei… batti un colpo !!! Ma ci sei ?! Marotta yuhuuuu !! — Alessandro Bianchi (@Dando71) March 20, 2023

Sono il primo a criticare Simone Inzaghi (non la persona ma l’allenatore). Ma ieri mi ha fatto tenerezza: lasciato solo davanti alle telecamere. Presidente e marotta vanno a parlare solo quando le cose vanno bene. A casa mia si chiamano infami occasionali.

1/2 — Matteo Pozzi (@teopozzi11) March 20, 2023

Ora all’Inter tutti in vacanza premio fino a mercoledì pomeriggio ! Complimenti ! La Direzione invece Marotta e Company sono in vacanza da ieri sera !! Ancora Complimenti!! Bravi così si fa !!! Ma andate a fa un bel giro dove dico io !!!! Vergognatevi e irrispettosi! — Franco (@Franco849502245) March 20, 2023