Il Tottenham ha deciso di esonerare Conte: c’è anche la data

Dopo la sfuriata di Conte in conferenza stampa è arrivata immediata la reazione della proprietà del Tottenham

Una rottura che arriva da lontano e che ha trovato il proprio apice nelle furenti dichiarazioni di Antonio Conte dopo il pareggio tra il Tottenham e il Southampton.

Una conferenza stampa esplosiva che ha certificato la rottura, ormai insanabile, tra il tecnico italiano e la società londinese. “Vedo 11 giocatori che giocano da solo. Non giocano per qualcosa di importante e non vogliono giocare sotto stress. In questo modo è facile. La storia del Tottenham è questa – ha incalzato Conte -: da venti anni c’è questo proprietario e non hanno mai vinto qualcosa. La colpa non è solo del club o di ogni manager che è stato qui”.

Conte punta il dito anche contro i calciatori e contro l’atteggiamento in campo: “Non voglio più vedere ciò che ho visto oggi. Con questo atteggiamento, questo spirito, si può lottare per il settimo, ottavo posto. Non sono abituato a farlo. Tutti sono responsabili. E’ ora di acambiare la situazione se il Tottenham vuole cambiare. Se vogliono continuare così – la conclusione di Conte – possono cambiare molti allenatori, ma la situazione non cambierà”. Un discorso chiaro sul quale è intervenuta in maniera rapida la società con una decisione netta: lo spiega il ‘Telegraph’ che parla di esonero ormai imminente.

Conte, in settimana l’esonero

Stando a quanto riportato dal giornale inglese, Conte avrebbe ormai i giorni contati sulla panchina del Tottenham.

La scelta della società sarebbe quella di mandare via il tecnico salentino in questa settimana, approfittando della pausa per le Nazionali. Al suo posto, almeno fino al termine della stagione, dovrebbe essere promosso Ryan Mason, come già accaduto quando fu esonerato Mourinho.

L’avventura londinese di Conte sembrerebbe dunque essere arrivata al capolinea e il suo sfogo in conferenza stampa potrebbe essere stato l’ultimo anno da allenatore degli Spurs. Intanto, lo stesso tecnico ha fatto rientro in Italia, immortalato su un volo Ryanair diretto nel nostro Paese. Chiusa la parentesi inglese, l’ex Inter e Juventus potrà pensare al suo futuro con un ritorno in Italia tutt’altro che da escludere: nerazzurri e bianconeri sono destinazioni possibili, ma anche la Roma potrebbe diventarlo in caso di addio allo Special One.