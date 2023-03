Caos Inter, salutano Brozovic e Conte: “Invenzione giornalistica”

L’Inter si lecca le ferite dopo il ko nel Derby d’Italia contro la Juventus, mentre torna d’attualità un possibile divorzio a fine stagione da Inzaghi

Non è passato inosservato lo sfogo di Antonio Conte. Il tecnico salentino è insoddisfatto della sua esperienza al Tottenham e il divorzio con gli ‘Spurs’ è sempre più vicino a fine stagione.

L’ex Ct della Nazionale ha attaccato pesantemente giocatori e squadra dopo il pareggio casalingo contro il Southampton: “Non sono abituato a lottare per questo. È responsabilità di ognuno. Qui non sono abituati e non giocano per qualcosa di importante. Non vogliono giocare sotto pressione, non vogliono giocare sotto stress. La storia del Tottenham è questa da 20 anni, non hanno mai vinto qualcosa“. La separazione appare scontata tra il club londinese e Conte che non ha rinnovato il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Per il tecnico leccese si parla di un possibile ritorno in Italia, con i rumors di radiomercato che lo accostano nuovamente alla Juventus e alla panchina dell’Inter se i nerazzurri dovessero separarsi da Simone Inzaghi, ieri nuovamente ko in campionato nel Derby d’Italia proprio contro i bianconeri di Allegri.

Zazzaroni: “Inter e Juve non hanno mai pensato a Conte”

Si rincorrono le voci su un eventuale ‘Conte bis’ ad Appiano Gentile se la dirigenza di Viale della Liberazione decidesse di interrompere il rapporto con Inzaghi, senza dimenticare l’ipotesi di un ritorno alla guida tecnica della Juve.

Indiscrezioni queste però del tutto infondate come rimarca Ivan Zazzaroni. Il direttore del ‘Corriere dello Sport’ non ha dubbi e allontana per il momento Conte da una nuova avventura in Serie A con l’addio al Tottenham. Zazzaroni è chiaro intervenendo alla trasmissione ‘Pressing’: “Inter e Juventus non ci hanno mai pensato, non c’è una sola ragione per pensare a Conte, è un’invenzione giornalistica – chiosa il giornalista – Oggi le cose all’Inter sono peggiorate: vanno via Skriniar, Dumfries e Brozovic, non ci sono fondi, Marotta e Ausilio stanno facendo i miracoli. Sarebbe come sconfessarsi per Conte…”. Zazzaroni infine aggiunge: “Conte alla Juventus? Dovrebbero mandare via uno come Allegri che prende 28 milioni“.