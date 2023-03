Caos Inter-Juventus, Rocchi svela tutto: cosa sta succedendo

Il designatore arbitrale per il campionato di Serie A, Gianluca Rocchi, starebbe pensando ad una mossa dopo il caos durante Inter-Juventus

Il Derby d’Italia è sempre uno dei match più attesi dell’anno. E data la grande tensione, avvengono spesso scontri verbali dentro e fuori dal campo. Anche ieri sera, in tal senso, non sono affatto mancate le polemiche. Verdetto amaro per l’Inter, che ha collezionato la nona sconfitta in Serie A sotto la guida di mister Simone Inzaghi.

A spuntarla sono stati, infatti, gli uomini guidati da Massimiliano Allegri, grazie alla rete siglata da Filip Kostic al minuto 23 della prima frazione di gioco. Questo gol, però, ha generato parecchie perplessità, per via soprattutto di un possibile fallo di mano di Dusan Vlahovic nel corso dell’azione che ha portato alla marcatura dell’esterno serbo. Il bomber ex Fiorentina, effettivamente, dà l’impressione – attraverso alcuni replay – di aggiustarsi la sfera con il braccio destro. C’è pure il sospetto che poco prima abbia impattato il pallone sempre col braccio Adrien Rabiot, ma in questo caso non ci sono immagini chiare per dimostrarlo. Numerosi i commenti di protesta verso il Var, con Mazzoleni e Piccinini che nella Var room di Lissone hanno impiegato ben 4 minuti e 10 secondi per convalidare la rete di Kostic. Stando a quanto riferisce ‘Sportmediaset’, il designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, starebbe seriamente valutando di rendere pubblico il diagolo tra l’arbitro Chiffi e il Var, alla prima occasione d’incontro con la stampa.

Inter-Juventus, Rocchi pensa a rendere pubblico il dialogo tra Chiffi e Mazzoleni

Questo perché risolvere la questione in 20 secondi sarebbe stata una grave mancanza di rispetto, mentre i 4 minuti e oltre di review dimostrerebbero che si è lavorato con cura in modo da non commettere errori grossolani e gravi.

Dopo aver rivisto le immagini disponibili, il Var è giunto alla conclusione che il tocco non era punibile e che l’On Field Review sarebbe stata inutile. E questa scelta è condivisa dai vertici arbitrali. Al contrario, Rocchi riterrebbe insufficiente la prestazione di Chiffi: il designatore pare sia rimasto deluso per la gestione in campo del fischietto di Padova, per quanto concerne falli, cartellini e nervosismo. Nell’AIA, inoltre, avrebbero suscitato non poco fastidio le forti dichiarazioni rilasciate da Simone Inzaghi dopo il ko. Nei prossimi giorni potrebbero uscire fuori delle novità interessanti circa il Derby d’Italia.