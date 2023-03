Altri 4 punti di penalizzazione: a breve sarà ufficiale

Sono giorni estremamente caldi ed intensi per la Reggina, che ha perso anche nell’ultima gara di campionato prima di andare il ritiro. Fuori dal campo i rischi non mancano

In casa Reggina le cose non girano ne dal punto di vista del campo, ne tantomeno per quanto concerne le vicende extra che riguardano la società. Il momento è negativo, e il 4-0 incassato nell’ultimo turno per mano del Cagliari ha fatto peggiorare la situazione.

La truppa di Filippo Inzaghi ha raccolto la terza sconfitta consecutiva ed in generale si tratta della settima nelle ultime otto, per un totale di 8 ko nelle 10 gare disputate in tutto il 2023. Un ruolino di marcia disastroso che ha fatto scivolare la Reggina momentaneamente al settimo posto con 42 punti, col rischio anche di non accedere ai playoff. Una situazione che potrebbe essere ulteriormente peggiorata dalle vicende extra campo, che con annessa penalizzazione potrebbero andare quindi a ridisegnare la classifica. Intanto Inzaghi nella conferenza post Cagliari ha fatto mea culpa: “Oggi non ci sono scusanti, avevamo riposato, abbiamo avuto i tifosi dalla nostra parte, avevamo lo stadio pieno. Non è tempo delle chiacchiere, da oggi dirò alla squadra che dobbiamo considerarci a zero punti in classifica”.

Reggina, atteso il -4 in classifica: poi la mancata scadenza dell’INPS

I giorni caldi di casa Reggina passano anche attraverso il riposo domenicale saltato dalla squadra per allenarsi per poi in ritiro, nonostante la prossima sosta. Al netto del campo ciò che tiene in apprensione i tifosi arriva da fuori.

Come evidenziato da ‘Tuttosport’ la società amaranto a breve dovrà fare i conti con la stessa Procura Federale in virtù del mancato pagamento della scadenza Irpef prevista a febbraio, il tutto in quanto i versamenti sono bloccati dal Tribunale cittadino. In casa Reggina è quindi attesa una penalizzazione di 4 punti in classifica, che farebbe scivolare la squadra a 38 rispetto agli attuali 42. Inoltre c’è anche da considerare la mancata scadenza Inps di metà marzo. La società, impedita nel pagamento dal commissario del tribunale, dal canto suo si dice tranquilla ma un’eventuale penalizzazione potrebbe pesare. Il rischio di passare dalla lotta playoff a quella salvezza non è da sottovalutare.