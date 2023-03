Tomori-Milan, così non ci siamo: Maldini ha già il sostituto

Fikayo Tomori si sta rendendo protagonista di una stagione altalenante e deludente nel complesso: il Milan riflette sul possibile rimpiazzo

Neanche i quarti di finale di Champions League bastano evidentemente. Il Milan resta una squadra con delle problematiche rilevanti e la sensazione è che Giroud e compagni non riusciranno a mettere a referto un filotto di successi in campionato fino al termine della stagione in corso.

Ieri, nel match contro l’Udinese andato in scena fra le mura della Dacia Arena, la truppa rossonera guidata da Stefano Pioli ha subito un altro ko anche abbastanza netto in termini di punteggio. A dimostrazione di come il ‘Diavolo’ non sia affatto uscito dalla crisi che lo ha colpito ad inizio gennaio, da quel famoso pareggio beffa con la Roma targata Mourinho. Anche nella sfida ai friulani uno dei peggiori in campo è stato sicuramente Fikayo Tomori, il quale continua a rendersi protagonista in negativo di prestazioni alquanto sottotono e deludenti. È vero che a Londra si è guadagnato il premio di ‘Man Of The Match’ qualche giorno fa, ma ciò ovviamente non può essere sufficiente.

Motivo per cui non è del tutto da escludere un’eventuale separazione tra le parti in causa in estate, nel caso in cui dovesse giungere presso gli uffici di Via Aldo Rossi un’offerta allettante. In tal senso, la società meneghina riflette sui alcuni profili che potrebbero prendere il posto dell’ex Chelsea. Uno dei primi della lista è senza dubbio Evan N’Dicka, che a meno di grosse sorprese dirà addio all’Eintracht Francoforte a parametro zero il prossimo 30 giugno. Piacciono anche le opzioni che portano i nomi di Mouctar Diakhaby, Tanguy Nianzou e Kristoffer Ajer, tre pedine che i lombardi seguono da tempo.

Calciomercato Milan, Tomori via? Il punto

Chiaramente potrebbero uscire fuori altri nomi, quindi è necessario tenere sempre gli occhi ben aperti. Quel che è certo, ad oggi, è che Tomori sta perdendo una buona quantità di fiducia da parte dell’ambiente rossonero.

Se durante la scorsa annata era diventato un vero e proprio beniamino dei tifosi, quest’anno la situazione è cambiata drasticamente. La valutazione attuale dell’inglese, che presenta un contratto in scadenza giugno 2027, dovrebbe aggirarsi intorno ai 35 milioni di euro. E chissà che magari non possa concretizzarsi un ritorno in patria. Pioli, nel frattempo, valuta pure il riutilizzo della difesa a quattro. Staremo a vedere.