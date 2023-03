Sarri dopo il derby: “Mourinho? Non so cosa ha detto”

È un Maurizio Sarri soddisfatto quello che commenta la vittoria sulla Roma: il tecnico biancoceleste elogia i suoi e pensa al futuro

Ai microfoni di Dazn, Maurizio Sarri ha commentato la vittoria della Lazio nel derby grazie al gol di Mattia Zaccagni.

Sarri ha subito sottolineato la soddisfazione per la vittoria conquistata dalla sua Lazio nel derby: “È sempre una partita particolare, viviamo in un ambiente in cui ci rendiamo conto che non è una partita normale e vincere è una grande soddisfazione, per noi e per i tifosi. Grande stagione? Stiamo facendo bene, dobbiamo continuare così e giocarci le nostre carte fino alla fine. Vorrei entrare nel cuore della Lazio continuando a fare risultati, ma il paragone con Maestrelli è eccessivo”.

Sarri si gode anche le prestazioni di Casale e Zaccagni: “Sono due giocatori forti, ma se non vengono convocati sono anche contento perché ora potranno staccare un po’, negli ultimi due mesi e mezzo abbiamo fatto pochi allenamenti normali avendo giocato tante partite. Cali di applicazione? Più in Europa, in campionato abbiamo trovato un minimo di continuità. Provedel? Si sentiva meglio dopo pranzo e ha giocato”.

Sulla crescita di Romagnoli: “È nato per difendere come difendo io essendo molto rapido negli inserimenti, tatticamente è molto evoluto e riesce ad essere continuo. È migliorato non per merito mio, ma perché gioca in base alle sue caratteristiche”.

Poi la ‘risposta’ all’allenatore avversario: “Le parole di Mourinho? Non so neanche cosa ha detto, non mi metto a leggere queste cose, ma abbiamo studiato la Roma. Noi dobbiamo provare a dare il 100% fino in fondo, il presidente ci ha sempre detto di provarci per la Champions, ma non è un obiettivo fondamentale, sappiamo che ci sono squadre importanti”.